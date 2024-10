Roberto Brasero, sobre la DANA: "Fueron ampliándose los avisos, pero la realidad acabó superando las expectativas"

Las imágenes de Valencia tras las lluvias torrenciales son desoladoras. Personas atrapadas en centros comerciales, en los tejados de sus casas. Ha sido una situación "excepcional" la que se ha vivido en las últimas horas en Valencia, según comenta Roberto Brasero.

Las inundaciones y la gravedad de la situación es tan elevada que los bomberos y efectivos de emergencias todavía no tienen acceso a todos los puntos de la provincia de Valencia en los que se precisan rescates tras la DANA. Por ahora, las únicas intervenciones que se realizan son en helicóptero con rescatadores profesionales. "Es la única manera que tenemos de movernos ahora", ha explicado el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset.

La pregunta que se hacen ahora es si se pudo prever esta situación. Las autoridades valencianas aseguran que nadie pudo prever el cambio drástico de pluviometría. Al principio, la alerta estaba indicada hasta la 13.00 horas. Pero las lluvias no remitían y el aviso rojo se fue prolongando durante la tarde.

"Hay situaciones que exceden las previsiones iniciales y esta es una de ellas por la persistencia de las tormentas de ayer por la tarde en la provincia de Valencia", explica Brasero.

La situación era de riesgo en el este y sur de España, pero "en la provincia de Valencia fue la persistencia durante más de 12 horas de un sistema de tormentas en la misma zona, descargando torrencialmente, que superó las expectativas iniciales. Aunque fueron ampliándose los avisos, la realidad acabó superando las expectativas iniciales", añade el hombre del tiempo de Antena 3.

"Es una situación extrema y excepcional en la provincia de Valencia", afirma Roberto Brasero. Además, añade que la DANA sobre Valencia se prolongó en el tiempo: "En Valencia fueron 12 horas o más de tormentas ancladas en un mismo punto descargando con torrencialidad; con abundantes lluvias durante muchísimo tiempo".

Unas imágenes que recuerdan a la gota fría del 82 o del 87 que dejaron lluvias torrenciales "históricas".

¿Se pudo prever?

Roberto Brasero cuenta que hubo una previsión, pero que está está sujeta a modificaciones y cambios según la evolución.

"Ayer, a primera hora se ponían los avisos de nivel rojo, los avisos es que esas precipitaciones fueran remitiendo a partir de la una de la tarde. A medida que avanzaba la mañana, se vio que no solo no remitían sino que seguían ganando intensidad y se amplió el nivel de aviso hasta las seis de la tarde. Llegó las 18.00 horas y esas tormentas no desaparecían", explica.

"La conclusión es que esa línea de tormentas que estuvo tanto tiempo descargando con esa intensidad es lo que explica la situación excepcional, añade.

¿Qué ocurrirá en las próximas horas?

Brasero asegura que la situación en las próximas horas será "mucho más tranquila". "Las lluvias que van a caer van a ser muchas menos respecto a ayer". En zonas del sureste como Albacete, Granada o Almería se prevé que no llueva y en Málaga, se prevén precipitaciones "mucho más débiles".

Sin embargo, advierte de que en la Comunidad Valenciana, en el norte de la provincia de Valencia y en Castellón, todavía hay avisos. También en Cataluña y Aragón. "Tenemos que tener cuidado".

