Carlos Mazón, sobre el número de desaparecidos tras la DANA: "Ha habido miles de llamadas"

Mientras sigue aumentando la terrible cifra de muertos por el paso de la DANA en Valencia, se desconoce el número de desaparecidos. Los servicios de emergencia trabajan en una zona devastada. Este viernes, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado que no puede ofrecer cifras oficiales de desaparecidos ya que serían "engañosas todavía". Confirma que el teléfono de atención para familiares recibidos - 900 356 112- ha recibido "miles de llamadas".

"Si ha habido 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 llamadas, conforme se va recuperando la cobertura en algunos municipios, por favor que sigan comunicando que va apareciendo gente, para quitarla del listado de desaparecidos", ha instado Mazón. Sobre esa cifra de desaparecidos, comenta que "aún no estamos en disposición de decir, porque no se ha neteado, y por tanto serían cifras engañosas todavía".

Carlos Mazón ha agradecido el trabajo "ingente" que está realizando el personal que atiende la línea de hacer las comprobaciones y que ayuda a que esa cifra vaya "bajando en miles y abandonando la lista de desaparecidos conforme van apareciendo o conforme dan señales de vida, o conforme tienen cobertura".

"Imposible saber el número de desaparecidos"

Por su parte, Margarita Robles, ministra de Defensa, ha explicado en Antena 3 Noticias que "ahora mismo hay 1.700 soldados desplegados y al final del día habrá 2.000 pero no es tanto el número, lo importante es el material y la maquinaria que llevan y necesitan, que es completamente esencial para trabajar. Esto requiere una labor logística que se hace fuera del escenario y eso hace que miles de militares estén implicados en eso".

A la pregunta de por qué Defensa no toma las riendas después de ver que los medios de comunicación han llegado antes, Robles ha dicho: "Porque no es competencia de Defensa en este momento, no es lo mismo llegar con un coche que llegar con todo el material". Además añadió: "El número de desaparecidos es imposible saberlo, hay muchas personas dentro de coches, en edificios bajos... El Ejército está haciendo todo lo posible para tratar de determinar aquellos sitios en los que pensamos que puede haber personas sin rescatar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com