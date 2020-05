Yolanda Díaz, sobre los impuestos a grandes fortunas debido al coronavirus: "Se trata de quién debe pagar más impuestos"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido entrevistada en el Especial de Coronavirus en Antena 3 Noticias para hablar tras la ampliación de los ERTEs de cara al 30 de junio y sobre la propuesta de aumentar los impuestos a las grandes fortunas.

¿Han flexibilizado los despidos?

En absoluto. Tengo que afirmar que no se han flexibilizado, todo lo contrario. La cláusula que exige el mantenimiento del empleo durante seis meses es exactamente la misma que ya estaba recogida en el Real Decreto ley 11/2020, por tanto, se mantiene en idéntico sentido. Este es un contrato a tres partes, el ERTE, en el que los trabajadores ceden y pierden una parte de su salario, por supuesto, los empresarios han de comprometerse con el mantenimiento del empleo, y obviamente, la administración pública nutre los recursos públicos. Piensen que en este momento estamos pagando la prestación pública de desempleo y las cuotas a la seguridad social. Por tanto, la cláusula está exactamente igual que en decreto 11/20.

¿Se contempla la propuesta de ampliar los ERTEs a final de año?

Sin lugar a dudas creo que es una demanda justa, no solamente en este sector, hay más sectores que es probable que necesiten de un acompañamiento del Gobierno y de medidas que les ayuden, y como saben, justo en el acuerdo se ha creado una comisión tripartita que empezará a funcionar a partir del miércoles que viene. Donde vamos a examinar sector por sector, casi semanalmente, para ver cuales son los sectores que pueden necesitar ayuda más allá del 30 de junio. Por supuesto que hay sensibilidad para detectar dónde están los problemas, y por supuesto, aquellos sectores que necesiten del apoyo después del 30 de junio lo van a tener.

¿Se mirará por sectores y no por empresas concretas?

Sí. Habrá a lo mejor en sectores empresas en las que permitan una actuación concreta. Casi tenemos pautados los sectores que van a tener dificultades a partir del 30 de junio. También todo va a depender mucho de cómo vaya evolucionando la pandemia. Estamos trabajando desde el Gobierno y creo que toda la ciudadanía para que no tengamos que dar un paso atrás o haya un rebrote, que no tengamos que volver al escenario de partida. Por tanto, ya digo qué con incertidumbre, pero esperamos que todo salga como se está esperando.

Hay muchos trabajadores que se quejan al no llegarle la prestación

Bueno, sencillamente en 33 días he de poner en valor el trabajo que han hecho los empleados del SEPE. En 33 días han reconocido 3.330.000 prestaciones del Covid-19 y pagado 3.300.000 que se suman a dos millones de prestaciones y parados que son ya estructurales, es decir, que en 33 días se han gestionado más de cinco millones de prestaciones. Ya a finales de abril, como hemos dicho públicamente, quedaron 300.000 prestaciones por reconocer, que la gran mayoría de ellas o bien porque entraron en los últimos días de abril o puede que también, como se está constatando, errores en la propia tramitación. A día de hoy, están prácticamente reconocidas estas 300.000 prestaciones y, como saben con el acuerdo que hemos suscrito, las entidades financieras, a partir de ya mismo, se pagarán diariamente por cada una de las entidades financieras.

¿Qué piensa sobre el impuesto a las grandes fortunas?

Bueno, esto es un debate común en la Unión Europea, es decir, hay una recaída en la recaudación de los ingresos y todos los países están debatiendo a cerca de cómo financiar la enorme pandemia que se ha convertido ya en una enorme crisis económica y social, en Europa y en el mundo. Por tanto, esto es un debate que está encima de la mesa. Creo que es conocido el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y me parece que el debate debe de centrarse en lo que pasa en nuestro país. Que estamos a siete puntos de distancia de presión fiscal con la media europea. Esto supone que recaudamos menos de 80.000 millones de euros en relación a otros países que son muy necesarios para atender, por ejemplo, las necesidades que tienen las familias españolas. Estábamos hablando de ERTEs, la nómina que hemos pagado el mes pasado asciende a 4.512 millones de euros a los que hay que sumar la exoneración de las cuotas en la seguridad social. Por tanto, es un debate que no se trata tanto de subir o bajar impuestos sino de quién debe pagar en esta crisis. Creo que es necesario que en esta crisis quién más tiene más aporten para que justamente que las personas que lo están pasando ahora mal podamos bajarle la presión fiscal.

¿Cree que esto puede ahuyentar a los grandes capitales?

Bueno, yo creo que no y más en este país que las empresas son muy serias. Me parece que han dado un ejemplo, empresas que no se han acogido a un ERTE y estoy segura qué empresas que quieren practicar la justicia fiscal. Digamos que España tiene un sistema tributario semejante a la media europea pero, es cierto, que tenemos un sistema de bonificaciones que propician que en realidad la tributación real en algunos supuestos sea mucho más pequeña que en los países de nuestro entorno. Por tanto, estoy segura que las empresas españolas y las rentas elevadas quieren contribuir a nuestro país para que podamos tener servicios públicos de calidad. En esta crisis hemos comprobado como es clave no tener servicios precarios ni servicios privatizados. Estoy hablando de la sanidad pública, la educación pública, estoy hablando de sectores que son estratégicos. Pues todo ello tiene que ser sufragado con impuestos.

