Yolanda Díaz, sobre la reducción de la jornada laboral: "Es ciencia, no ideología"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que este año aprobarán 'sí o sí' la reducción de la jornada laboral, algo que asegura que llevarán a cabo con o sin el apoyo de los empresarios. La ministra defiende la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales, ya que, así aumentará la productividad en España. Se trata de una medida que solo afectaría al sector privado debido a que los trabajadores del sector público ya disfrutan de una jornada de 35 horas.

Yolanda Díaz ha asegurado que esta reducción de la jornada, de la que se beneficiarán 12 millones de asalariados en el sector privado, comprende el principal reto de su departamento, por lo que centrará buena parte de los esfuerzos de la cartera en el marco del diálogo social. Díaz considera que la reducción del tiempo permitirá "mejorar la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo, el reparto equilibrado de las tareas de cuidados, la formación, el ocio o la participación social".

"Me gustaría que fuera tripartito"

A la ministra le gustaría que el acuerdo para reducir el tiempo de trabajo cuente con el apoyo de sindicatos y patronal, aunque no descarta la posibilidad de que sea "bipartito" y la parte representante de los empresarios no se sume. "A mí me gustaría que fuera tripartito, si no puede ser tripartito, será bipartito, pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social", ha dicho.

Despido adaptado a ala Carta Social Europea

Además, Díaz se ha comprometido a reformar el despido para que se adecue a la Carta Social Europea, que sea "disuasorio" para la empresa, y que no se puede "despedir sin causa" al empleado. Entre tanto, se incluye la reforma del cese del despido automático por la oficialización de determinadas invalideces.

Yolanda Díaz ha avanzado que se va a convocar a la mesa de diálogo social para evaluar la siniestralidad laboral, así como para buscar soluciones conjuntas que permitan erradicar el problema.