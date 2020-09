Yolanda Díaz anuncia que el Gobierno trabaja para extender la baja por incapacidad a la cuarentena y que los ERTE se prolongarán "hasta que sea necesario"

Yolanda Díaz no ha querido poner fecha final a los ERTE por la pandemia del coronavirus. La ministra de Trabajo ha asegurado que se puede dar por hecho "sin duda" que los ERTE se prolongarán "hasta que sea necesario".

La titular de Trabajo en una entrevista en la radio pública balear se ha mostrado reacia a fijar una fecha ya que a su juicio "no tiene mucho sentido poner fechas" porque "mientras no haya una vacuna, no hay ninguna certeza".

Gobierno, sindicatos y patronal se reúnen este viernes en Palma de Mallorca para negociar la prórroga de los ERTE que está aprobada hasta el 30 de septiembre.

Díaz, ha asegurado que el Gobierno está trabajando en extender la baja por incapacidad temporal que ya se aplica a los trabajadores que tienen que guardar una cuarentena por COVID-19 a los padres de niños que deban permanecer aislados en sus casas.

"El Gobierno está trabajando en la extensión de la incapacidad temporal por cuarentena a esta situación", ha dicho la ministra, que también se ha referido al programa 'Me Cuida', con el que el Gobierno propicia facilidades a los trabajadores para reducirse la jornada o acceder a excedencias para el cuidado de sus hijos.