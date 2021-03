Vox pide en el Congreso la eliminación del impuesto de sucesiones y presenta un millón de firmas para derogarlo

Vox reclama en el Congreso la eliminación del impuesto de sucesiones y presenta un millón de firmas de la Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones ha puesto a disposición del grupo parlamentario de Vox un millón de firmas que piden la derogación de este impuesto, aunque solo PP y Ciudadanos apoyan la propuesta de la formación de Abascal.

La Federación, a través de un comunicado, ha dicho que esas firmas "fueron logradas por las plataformas de Andalucía, Aragón y Asturias que luchan contra el robo de las herencias hasta que hace tres años dejaron de recogerse, cuando algunas autonomías comenzaron a bonificar parcialmente ese impuesto, probablemente el más injusto, anticonstitucional y denostado de España".

La diputada de Vox, Inés Cañizares, ha informado de la persecución fiscal que afrontan los españoles, para los que ha reclamado la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una lucha que han emprendido hace tiempo millones de españoles, representados en la Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones, que ha ofrecido a Vox el más de millón de firmas recogidas por la supresión de este impuesto.

"En estos momentos de crisis, en los que los gobiernos europeos reducen los impuestos, el Gobierno de España opta por lo contrario, aumentando la presión fiscal al ciudadano. Esta iniciativa por tanto, no es un capricho, sino la necesidad de dar respuesta a la demanda de millones de españoles, muchos de ellos representados por La Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones, movimiento social y apolítico que agrupa a las principales asociaciones que luchan contra la injusticia de este cruel tributo, y que ha recabado más de 1.000.000 de firmas contra este impuesto, firmas de ciudadanos que no pertenecen a las élites, no son ricos, ni poderosos, sino todo lo contrario, trabajadores y personas humildes expoliadas y que en muchos casos viven auténticos dramas", han explicado desde Vox.

Proposición de Ley de 2020

La formación que lidera Santiago Abascal ha asegurado que en mayo de 2020 también se presentó en el Congreso una Proposición de Ley para eliminar este impuesto. Y que fue vetado por el Gobierno sin dar una opción a debate. "Una vez más el Gobierno da la espalda a su pueblo y desoye sus demandas", decía.