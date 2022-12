Vota si crees que Elon Musk debe seguir dirigiendo Twitter, él se compromete a acatar los resultados

Desde luego Elon Musk no llegó a Twitter para pasar desapercibido. El magnate desembarcó meses atrás en la compañía del pajarito e incluso desde antes de su llegada su relación ha estado marcada por la polémica. La última 'liada' ha sido una encuesta que ha publicado en la red social preguntando si debe seguir siendo el director.

Concretamente Elon Musk ha publicado la siguiente pregunta: "¿Debo seguir a la cabeza de Twitter. Acataré los resultados de este sondeo". Esta encuesta estará viva durante 12 horas y pasadas las 9 horas desde su publicación ya habían votado 14 millones de usuarios con un resultado del 57% a favor de que deje la dirección de la compañía.

No ha sido su única publicación en las últimas horas, sin embargo el siguiente mensaje todavía no se sabe muy bien qué quiere decir. Musk avanzaba que "habrá una votación para cambios mayores de política" y después añadía: "Disculpas, no volverá a suceder". Debido a la gran repercusión de sus mensajes posteriormente aclaró: "No se trata de encontrar un director ejecutivo (CEO), se trata de encontrar un director ejecutivo que puedan mantener Twitter con vida".

Los mensajes directos son numerosos incluso el magnate ha contestado alguno de ellos como al usuario que se ofreció a dirigir la compañía a lo que Musk contestó con ironía: "Te tiene que gustar mucho el dolor. Tienes que invertir tus ahorros de una vida en Twitter, pues está en vía rápida hacia la bancarrota desde mayo. ¿Sigues queriendo el trabajo?". Y posteriormente sentenció: "Nadie quiere el trabajo que verdaderamente mantendría con vida a Twitter. No hay sucesor".

Las polémicas de Musk

La más reciente tuvo lugar días atrás cuando el magnate bloqueó las cuentas de varios periodistas de EEUU tras revelar información personal sobre él. Al parecer, habrían violado los términos de la plataforma al informar sobre la prohibición de una cuenta que publicaba actualizaciones en tiempo real sobre el paradero del avión privado de Musk.

También fue un fracaso el sistema de verificación de cuentas de pago que Musk quiso imponer. La falta de requisitos para poder acceder a la verificación azul, después de abonar los correspondientes 7,99 dólares al mes, provocó que muchos usuarios crearan cuentas falsas haciéndose pasar por celebridades.

Otra polémica fue el ultimátum que Elon Musk dio a la plantilla. Les instaba a elegir entre comprometerse a trabajar largas jornadas de forma extremadamente dura o dejar la compañía con una indemnización de 3 meses de sueldo.