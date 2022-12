Twitter bloquea la cuenta de varios periodistas tras revelar, supuestamente, información personal sobre Elon Musk

Desde que Elon Musk se hiciese con la dirección de la plataforma Twitter, son varias las polémicas que han surgido. La última, esta semana. La conocida red social, tal y como denuncian algunos medios estadounidenses, ha bloqueado las cuentas de varios periodistas de EEUU tras revelar información personal sobre el magnate. Al parecer, habrían violado los términos de la plataforma al informar sobre la prohibición de una cuenta que publicaba actualizaciones en tiempo real sobre el paradero del avión privado de Musk.

El propio dueño de Twitter aseguraba este miércoles que cualquier cuenta que informase sobre la ubicación en tiempo real de cualquier persona quedaría suspendida. Elon Musk, a modo de denunciaba, subrayaba que se trataba de "una violación de la seguridad física" de las personas, por lo que también se verían afectados los enlaces a dominios con información en tiempo real.

"Criticarme todo el día está bien, pero publicar mis ubicaciones en tiempo real y poner en peligro a mi familia no lo está", ha añadido el multimillonario a través de su cuenta oficial de Twitter. "En el futuro no habrá ninguna distinción entre periodistas o quienes se hacen llamar periodistas. Todos van a ser tratados igual. No son especiales por ser periodistas, son ciudadanos como todos. Si compartes ubicaciones serás suspendido. Fin de la historia".

En esta línea, el multimillonario ha tirado de ironía y ha asegurado que si alguien publicase información en tiempo real de otros personajes, se hablaría incluso del "fin de la democracia": "Si alguien publicara ubicaciones y direcciones en tiempo real de los reporteros del 'The New York Times', el FBI estaría investigando, habría audiencias en el Capitolio y (Joe) Biden daría discursos sobre el fin de la democracia", ha añadido en un mensaje el dueño de la plataforma mundial, quien ha realizado una encuesta en su propio perfil para dar a sus seguidores la opción de cancelar esa suspensión "ahora" o "en 7 días".

Twitter 'apuesta' por la libertad de expresión

Estas prohibiciones plantean una serie de preguntas sobre el futuro de la plataforma. Nada más hacerse con las riendas de Twitter a principios de noviembre, el multimillonario mostró sus intenciones de 'defender' la libertad de expresión entre los miembros de esta red social. En este sentido, la nueva dirección decidió desbloquear la cuenta del expresidente de EEUU, Donald Trump, que permanecía suspendida desde el asalto al Capitolio, en enero de 2021.