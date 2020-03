La viuda de Steve Jobs asegura que sus hijos no recibirán la herencia

Laurene Powell Jobs, viuda del fundador de Apple, Steve Jobs, ha asegurado que sus hijos no recibirán herencia. Laurene ha contado en una entrevista a The New York Times que ha dedicado su vida a distribuir la fortuna de Jobs "de manera efectiva, de manera que eleve a los individuos y las comunidades de manera sostenible", y no se plantea construir una dinastía familiar.

"No me interesan los edificios patrimoniales heredados, y mis hijos lo saben", dijo en la entrvista. "Steve no estaba interesado en eso. Si vivo lo suficiente, termina conmigo", recalca la mujer.

Powell Jobs dijo que cree que una acumulación masiva de riqueza es "peligrosa para una sociedad" y puso de ejemplo a las familias de los siglos XIX y XX como los Rockefeller, Carnegies, Mellons y Fords.

La viuda de Jobs heredó las acciones de Apple y Disney de su esposo cuando murió en 2011, con un valor de 24.000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

En 2004, Laurene Powell Jobs fundó Emerson Collective, que se centra en la educación, la inmigración y el medio ambiente, entre otras causas. Ella trabaja en causas como el control de armas y también ha dado millones a campañas políticas.