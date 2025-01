Viaja gratis por todo el mundo con el intercambio de casas: "Una vez que has hecho el primero ya no hay vuelta atrás"

Amanda: "Me interesa alquilar su casa, me pregunto si está disponible esta Navidad porque si es así podría ser un auténtico salvavidas. Sé que es demasiado tarde para preguntar, pero si le interesa contácteme."

Iris: "Estoy muy interesada, pero la casa solo está disponible para intercambio".

Amanda: "Intercambio, ¿qué es eso?"

Iris: "Intercambiamos casa, coche, de todo. Nunca antes lo he hecho, pero unos amigos sí. ¿Dónde estás? Por favor, que sea lejos de aquí".

Amanda: "L.A."

Iris: "Nunca he ido para allá, pero siempre lo he deseado. Por cierto, me llamo Iris, soy muy normal, limpio todo, sana, no fumo, soltera. Odio mi horrible vida".

Amanda: "Soy Amanda, sola, tonta y totalmente deshecha."

Así acordaron Cameron Díaz y Kate Winslet el intercambio de sus casas durante dos semanas en la película 'The Holiday'. Esta aventura que parece que solo puede ocurrir en la gran pantalla, lo cierto es que es una forma de viajar muy asentada en la sociedad. Eso sí, en la vida real no está garantizado el romance.

Los viajes que no contemplan hoteles, ni tampoco pisos turísticos, ni ninguna otra alternativa por la que haya que pagar son una tendencia en alza. Según datos de la agencia HomeExchange el pasado 2024 se registraron en nuestro país 1.231.674 intercambios. A nivel mundial, esta forma de hacer turismo ha crecido con respecto al año anterior en un 43%, pero vayamos paso a paso.

¿Alojamiento gratis en tus viajes? Efectivamente, en el intercambio de casas no hay "ningún tipo de transacción económica". A cambio abres las puertas de tu hogar a desconocidos. Lo que nosotros vamos a explicar es cómo funciona este tipo de turismo a través de una agencia, pero, evidentemente, se puede hacer entre particulares, sin intermediarios, aunque quizás también sin garantías.

Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias nos hemos puesto en contacto con Pilar Manrique, portavoz de HomeExchange en España. Esta plataforma está presente en 155 países que cerró el pasado ejercicio con más de 200.000 miembros, de los cuales 30.000 se encuentran en España. Si una persona quiere formar parte de esta comunidad, pagará una suscripción anual de 160 euros que le da las llaves para poner su casa en oferta y optar también al resto de alojamientos disponibles en todo el mundo. También ofrece una "serie de garantías para que puedan realizar esos intercambios con total tranquilidad y pueden comenzar ya a mandar esos mensajes, esas propuestas de intercambios a todas las familias que les interese por destino, por fechas, por características de sus casas..."

¿Cómo funciona el intercambio de casas?

Existen dos formas de intercambio, el recíproco y a través de 'guest points'. Pilar Manrique nos detalla: "El intercambio recíproco es en el que todos pensamos cuando oímos hablar de intercambio de casas. Yo me voy a tu casa, y tú te vienes a la mía. Las dos familias viajan a la casa del otro. Estos viajes pueden ser a la vez, pero no tienen por qué".

El segundo tipo de intercambios es el intercambio a cambio de 'guest points', "un sistema de puntos en la plataforma. Estos puntos dan mucha flexibilidad a la hora de realizar los intercambios porque permiten que miembros de la plataforma reciban invitados, pero no tengan por qué viajar a la otra casa. Una especie de intercambio a tres. Yo viajo a tu casa, pero tú no quieres venir a mi casa. Yo a cambio de tu hospitalidad te intercambio tu casa por una serie de puntos que luego tú vas a poder canjear para poder alojarte en casa de otro miembro de la plataforma".

Anfitrión e invitado son quienes ponen las reglas de cada intercambio. Ellos deciden la duración, la fecha y las normas. "Todos los detalles te los va a indicar el anfitrión y tu obligación es seguir esas instrucciones que te da tu anfitrión", señala Manrique. "Sí hay que hacer algún tipo de tarea, regar las plantas, recoger el correo, incluso hay muchos intercambios en los que hay mascotas de por medio y el invitado asume esa responsabilidad de cuidar a ese animal durante ese tiempo". Y si esa es la obligación que asume el invitado por parte del anfitrión, existe el compromiso "de ser lo más claro posible a la hora de explicar cuáles son las características de la casa, dar las instrucciones correspondientes y dejar la casa en las mejores condiciones posibles".

Pilar prefiere hablar de "valores" más que de "obligaciones" porque ella no entiende su comunidad sin estos mandamientos:

Confianza : "Sin confianza es muy difícil que se pueda hacer este intercambio, sin confiar en la persona a la que estás recibiendo en casa o sin que alguien confíe en ti cuando vas a casa de una persona cuyo primer contacto ha sido a través de una web".

: "Sin confianza es muy difícil que se pueda hacer este intercambio, sin confiar en la persona a la que estás recibiendo en casa o sin que alguien confíe en ti cuando vas a casa de una persona cuyo primer contacto ha sido a través de una web". Respeto : "El respeto es fundamental. El respeto a las casas que visitamos cuando somos invitados. Los miembros de la plataforma cuidamos las casas mejor que la nuestra propia porque cuando tú ves que alguien te está prestando de forma totalmente generosa su casa, que estás disfrutando de unas vacaciones maravillosas con tu familia, te embarga un sentimiento primero de respeto y luego de agradecimiento"

: "El respeto es fundamental. El respeto a las casas que visitamos cuando somos invitados. Los miembros de la plataforma cuidamos las casas mejor que la nuestra propia porque cuando tú ves que alguien te está prestando de forma totalmente generosa su casa, que estás disfrutando de unas vacaciones maravillosas con tu familia, te embarga un sentimiento primero de respeto y luego de agradecimiento" Agradecimiento : "El agradecimiento por todo lo que te prestan y lo que te permiten vivir. No solo te intercambian casas. Tu llegas a una casa y te sugieren los lugares que a ellos más le gustan, mercados locales, te hacen regalos de bienvenida... Cuando te vas, te vas totalmente agradecido de lo que te han permitido vivir".

: "El agradecimiento por todo lo que te prestan y lo que te permiten vivir. No solo te intercambian casas. Tu llegas a una casa y te sugieren los lugares que a ellos más le gustan, mercados locales, te hacen regalos de bienvenida... Cuando te vas, te vas totalmente agradecido de lo que te han permitido vivir". Comunicación: "Hay que tener una comunicación muy transparente y que tanto anfitrión como invitado tengan muy claro qué es lo que tienen que hacer. En el caso del invitado ha de saber qué es lo que el anfitrión le pide o quiere que le haga".

¿Y qué ocurre si algo sale mal? Pues aunque desde la plataforma nos tranquilizan con un buen dato del ejercicio de 2023, "el 99,7% de los intercambios se produjeron sin ningún tipo de imprevistos" lo cierto es que pueden ocurrir cosas. De ahí las "garantías" que ofrece una agencia. En el caso de HomeExchange se pide "un depósito, una fianza de 500 euros. Pero esa fianza no significa que el invitado tenga que dejar o abonar nada previo al intercambio. Lo que significa es que el invitado asume el compromiso de que si se produce algún tipo de daño accidental, por debajo de esa cantidad, se hace responsable de ese daño. Por encima de esa cantidad, de esos 500 euros, se ponen en marcha las garantías de la agencia y el equipo intervendría pidiendo la información necesaria". También indica Pilar Manrique hay una garantía de cancelación, ya que "en un momento en concreto puede ocurrir que ese anfitrión sufra algún problema y se vea obligado a cancelar ese intercambio, entonces desde la plataforma se ofrece un intercambio alternativo, otra casa lo más similar posible, en el destino. Si se encuentra ese intercambio maravilloso, si no se encuentra, se ofrece una compensación económica". Y una garantía de no conformidad. "Si tú llegas a una casa y hay algo que no está tal y como tú lo habías registrado, por ejemplo, necesito WIFI para trabajar y en ese momento el anfitrión tiene el wifi averiado, pasa igual que con la garantía de cancelación."

La portavoz en España de esta plataforma no esconde que, pese a todas estas bondades, la primera reacción de la gente suele ser. "¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo voy yo a dejarle mi casa a un desconocido?", y añade, esos "miedos son lógicos", pero también advierte: "Una vez que has hecho ese primer intercambio, ya no hay vuelta atrás". Y pone como ejemplo la experiencia de una familia que "tenía ese miedo al principio y que una vez volvieron se transformó en cómo voy yo como anfitrión a estar a la altura".

Marta: "Es un modo de vida y sospecho que lo van a heredar nuestros hijos"

Si no, que se lo digan a Marta Lamas. Marta es una coruñesa afincada en Ferrol para la que el intercambio de casas es un modo de vida. En 16 años lleva más de 150 intercambios: Dubai, San Francisco, Colombia, Budapest....la lista de destinos que ha recorrido esta familia gallega es interminable.

"La idea surgió cuando tuvimos familia numerosa. Yo me cogí una excedencia y 'bicheando' en internet, descubrí el intercambio de casas. Siempre nos ha gustado viajar, pero con tres bebés se complica. Al principio nuestra duda era si a alguien le gustaría nuestra casa. Nosotros vivimos en la provincia de A Coruña, en Ferrol, en una casa situada frente al mar y, cuál fue nuestra sorpresa, que tuvo una aceptación increíble. Nuestro primer intercambio fue en Zahara de los Atunes y como nos encantó dimos el salto en verano y nos fuimos a San Francisco. Nos fuimos un mes, nos solicitó una familia americana que además a día de hoy es amiga nuestra, nos ofreció la posibilidad de irnos un mes intercambiando la casa y el coche y allí nos fuimos sin llaves porque ellos nos recogieron en el aeropuerto. Fue lo mejor que pudimos hacer. Ahí descubrimos que era nuestro nuevo sistema. Hemos hecho 8 intercambios en EE.UU., después dimos el salto a Asia y la semana que viene nos vanos a Cartagena de Indias, y, aquí está Sira, nuestra gata que también es parte de los intercambios, siempre intentamos buscar una familia que se ocupe de Sira".

Marta asegura que nunca sintió "miedo" por las cosas materiales. Su única preocupación era si "¿habrá gente que quiera venir a nuestra casa? Más que miedo era una inquietud". Pero tras los primeros intercambios su familia lo tuvo claro: "Era nuestro sistema. No es una manera de viajar, es un modo de vida. Es un modo de vida y sospecho que lo van a heredar nuestros hijos".

Precisamente Manrique confirma que el perfil de usuarios de este tipo de plataformas son las familias, la portavoz nos indica que "entre el 40 y el 45% son familias, tanto con niños pequeños, como con adolescentes. Al final, la cuota de 160 euros al año, estamos hablando de puentes, de vacaciones, fines de semana, 160 euros son una, o dos noches a lo sumo, en un alojamiento tradicional".

"Nada que ver con los alquileres vacacionales"

En los tiempos que corren en los que acabamos de conocer la batería de 12 medidas con las que el Ejecutivo quiere atajar el problema de la vivienda, y una de las cosas que se contempla es subir el IVA a los pisos turísticos, Pilar pone en valor este tipo de turismo. "El intercambio de casas no tiene nada que ver con ese alquiler vacacional. Primero, porque podemos decir que no se ocasiona, o no origina, el tipo de consecuencias negativas que por desgracia vemos, que ocasiona el alquiler vacacional, precios desorbitados en algunas zonas que hace muy difícil, incluso a los locales, poder habitar en esos lugares. Aquí, como no hay ningún tipo de transacción económica entre las familias, realmente esa especulación acaba de desaparecer de la ecuación. Es una forma de viajar totalmente diferente. Se están utilizando los recursos que ya existen en el territorio, son casas reales, son casas en las que viven las familias que se quedan vacías durante periodos vacacionales. Además, también te permite viajar de una forma mucho más responsable, normalmente se viaja de forma más tranquila y es una comunidad que se basa en el respeto y en la confianza no solo respetan las casas, sino también respetan el destino al que van y de alguna forma te permiten salirte de los circuitos turísticos masificados. Casas hay no solo en las zonas más turísticas, puede estar en una zona totalmente desconocida porque nuestro cliente lo que busca es ese viaje que le permite sentirse más integrado".

