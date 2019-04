Verdú dice que advirtió a Rato "de consecuencias" si usaba la tarjeta de Bankia

El ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú, que ha declarado en calidad de testigo, ha relatado que expuso a Rodrigo Rato "las consecuencias importantes que podía tener" si usaba dicha tarjeta para uso personal, ya que ésta no formaba parte de su retribución al no estar incluida en su contrato.



"(Rato) me dijo, 'quédatela y te lo piensas'", ha indicado Verdú, quien ha añadido que nunca llegó a abrir el sobre del que le hizo entrega el presidente, sino que lo dejó "en un cajón y después lo devolví a recursos humanos".



Asimismo, ha dicho que Rato "estaba preocupado desde hacía meses" por las consecuencias del decreto Guindos, que limitaba la retribución de los ejecutivos de empresas que habían tenido ayuda pública, por lo que dispuso de este sistema de tarjetas de crédito para "gastos sin justificar".