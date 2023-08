Los vecinos llegan a su límite por la expansión de viviendas turísticas, algunas sin licencia: "No hacen nada por atajar el problema"

Hay un total de 306.136 viviendas turísticas en España, situadas sobre todo en zonas de costa, lo que supone un dieciséis por ciento más que el año pasado. Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, son las comunidades autónomas con más viviendas de este tipo.

Viviendas turísticas ilegales

Los vecinos denuncian el aumento de la actividad de pisos turísticos y piden su limitación, ya que muchos de ellos no cuentan con licencia. Mientras que algunos de estos pisos los gestionan empresas que aseguran cumplir con la normativa. Además, los residentes exponen las dificultades de convivencia que surgen con los turistas que alquilan los pisos.

"Gritos, música alta, salen a los balcones a tirar copas", cuenta Ana, una vecina de uno de los barrios con más viviendas turísticas de la Comunidad de Madrid. Argumenta que muchos de los vecinos de la zona han decidido vender su casa y trasladarse a otra zona para evitar enfrentarse a este tipo de situaciones molestas a diario.

Denuncias Asociaciones Vecinales

Los vecinos han llegado incluso a poner carteles en la fachada de su edificio para denunciar esta situación, señalando así a los pisos turísticos que tantas molestias causan en el vecindario. También han actuado por la vía policial. "Nosotros hemos puesto 600 denuncias de pisos turísticos, con el anuncio y la fotografía de muchos de ellos", indica Saturnino Vera, presidente de la Asociación Vecinal La Latina.

Por el momento, apunta que no tienen una respuesta, y mucho menos una solución. También reivindica que "no están haciendo absolutamente nada por atajar este tema". Las asociaciones siguen velando por obtener una regulación, que de momento no llega.