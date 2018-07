Varoufakis acusa al ministro alemán de Finanzas de querer expulsar a Grecia del Euro

El exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, ha acusado a su antiguo homólogo alemán, Wolfgang Schaeuble, de querer expulsar a Grecia del euro, según ha escrito en una tribuna en el diario británico 'The Guardian'. "Basándome en meses de negociación, mi convicción es que el ministro de Finanzas alemán quiere que Grecia sea empujada fuera de la moneda única para infligir la ira de Dios a los franceses y que acepten su modelo de una eurozona disciplinada", ha manifestado Varoufakis.

"Schaeuble está convencido de que, tal y como están las cosas, necesita un 'grexit' para limpiar el aire, de una manera u otra", ha añadido Varoufakis sobre el titular de Finanzas alemán, asegurando que ha encontrado "una nueva utilidad" a la "permanentemente insostenible deuda pública griega" para proceder a la expulsión de Grecia de la eurozona.

En su artículo, titulado 'Alemania no escatimará en dolor griego - su interés es rompernos', Varoufakis ha acusado a las instituciones europeas de no haber sabido responder a la crisis financiera de 2008 y de haber asfixiado económicamente a Grecia por no haber abierto el debate de la reestructuración de la deuda.

En relación a este controvertido tema, el profesor universitario ha criticado duramente a la "Europa oficial" por haber elegido en 2010 la "opción tóxica" después de que el país heleno se "convirtiera en insolvente": la ampliación de los préstamos "a una entidad en quiebra mientras se finge que sigue siendo solvente".

En este panorama, la opción "sensata" para Varoufakis, aquella que "cualquier banquero recomendaría" hubiera sido "la reestructuración de la deuda y la reforma de la economía" griega.

A pesar de que ha reconocido que es algo "difícil", Varoufakis ha expresado la confianza que tiene en su sucesor, Euclid Tsakalotos, para convencer "a un Eurogrupo hostil" de que el debate sobre la deuda pública griega "es un prerrequisito para el éxito de las reformas y no una recompensa" después de que éstas se hayan producido.