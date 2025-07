Ventiladores que se agotan e instaladores de aire acondicionado que no dan a basto

Sólo hace falta salir a la calle y ver cómo no falta el abanico en la mano, gente refrescándose en las fuentes o refugiándose de las altas temperaturas en una buena sombra. Y es que la ola de calor (con picos récord de temperatura en el mes de junio) trae a todos de cabeza. "Es insoportable, esto no hay quien lo aguante" o "no puedo más, estoy desesperada" cuentan algunos.

Y todos quieren, con urgencia, soluciones rápidas para combatir el calor. Así que los ventiladores se están convirtiendo en los objetos más preciados y buscados, tanto que, en las tiendas están agotando stocks.

Nos acercamos a un establecimiento de electrodomésticos y hablamos con Guillem Tomás de electrodomésticos Peinado. Asegura que están vendiendo una media de 50 ventiladores por día. "La gente se vuelve loca y viene a llevarse ventiladores, vamos al día" y añade "vendemos unos 50 o más y se nos agotan en seguida y climatizadores portátiles ya no tenemos".

Quienes también están desbordados son los instaladores de aire acondicionado. Están dando cita para finales de agosto. Así nos lo cuenta Oscar Cordero, de Cordero instalaciones "no había vivido un verano de tanto trabajo, estamos desbordados". Relata que también hay una alta demanda de ventiladores de techo" son mas rápidos de montar y mas económicos y con la ola de calor la gente quiere soluciones rápidas".

Para muchos durante el día es un infierno y por las noches, casi imposible conciliar el sueño. En Cataluña durante el mes de junio todas las noches han sido tropicales -mínima de 20 grados- y 11 noches han sido tórridas - de 25 a 29 grados-.

Unos valores récord que están haciendo que todos quieran estar bien preparados por si vuelve otra ola de calor.

