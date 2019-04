Valls: "Europa no puede asumir el riesgo de un grexit por razones políticas"

El primer ministro francés, Manuel Valls, afirmó que Europa no puede asumir el riesgo de una salida de Grecia de la moneda única por razones económicas, pero sobre todo por razones políticas que ahora nadie puede anticipar.

Valls, en una entrevista a la emisora de radio 'RTL', se mostró convencido de que "existen las bases de un acuerdo", del que todas las partes estaban "muy cerca" cuando el Gobierno griego suspendió las discusiones para convocar el referéndum.

"Francia está convencida de que no podemos asumir el riesgo de una salida de Grecia de la zona euro (...) sobre todo por razones políticas". Explicó que "nadie puede decir cuáles serían las consecuencias políticas" de "un pueblo que se sentiría humillado" y de un país con la historia y la situación de Grecia. El primer ministro francés insistió en que "existen las bases de un acuerdo que es necesario, en primer lugar, para Grecia, porque (su salida del euro) hundiría a los griegos en una situación insoportable, pero también necesario para la cohesión, para la coherencia de la zona euro, de Europa".

Según su análisis, ese compromiso debe incluir "un esfuerzo necesario para que el Estado griego funcione, para que haya una fiscalidad digna de ese nombre, que la inversión pueda reactivarse", y para eso la Comisión Europea ha presentado un plan de 35.000 millones de euros para Grecia.

Hizo hincapié en que por parte de Francia "no hay tabú" sobre el hecho de que habrá que proceder a un escalonamiento de la deuda griega, aunque no habló en ningún momento de condonación. Preguntado sobre qué ha cambiado el referéndum, el jefe del Gobierno socialista francés indicó que para los griegos les ha servido para "manifestar su orgullo" y no para pronunciarse por un abandono del euro.

"Hay que escuchar su mensaje" pero al mismo tiempo "tienen que asumir también sus responsabilidades y hacer propuestas" que "pasan por las reformas indispensables para Grecia" en el IVA, en las pensiones, en la creación de una verdadera fiscalidad.

El presidente francés, François Hollande, recibió a la canciller alemana, Angela Merkel, en París, para presentar un mensaje común franco-alemán antes de la cumbre de la zona euro de esta tarde en Bruselas.

Hollande y Merkel dejaron abierta la puerta al diálogo con Grecia tras el triunfo del 'no' en el referéndum del domingo, pero advirtieron de que el tiempo apremia y que solo aceptarán una propuesta de Atenas "seria y creíble". Valls se quejó de que se habían magnificado las divergencias entre París y Berlín sobre la crisis griega y puso el acento en que Hollande y Merkel "quieren avanzar juntos porque son muy conscientes de su responsabilidad".

El primer ministro francés también señaló que ha propuesto al presidente de la Asamblea Nacional la organización mañana mismo, una vez que se conozcan los resultados de la cumbre de la eurozona, de un debate "sobre la situación del momento, sobre la posición de Francia" en la crisis griega.