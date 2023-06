Uno de cada cuatro españoles necesitará dejar alguna factura sin pagar este año

El 24% de los españoles ha reconocido que, para asegurarse el pago de sus partidas más importantes, va a tener que incumplir el abono de otras facturas a lo largo de estos 12 meses. Es la solución que ven los afectados a la subida de los tipos de interésen las hipotecas variables.

Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca nos ha contado que evidentemente la gente lo último que deja de pagar es la factura de la vivienda: "Ha habido gente que ha perdido de lo que tenían para otras facturas, han perdido más de 3.000 euros".

La forma de hacer frente a esta subida, para muchos, es aplazar el pago de otras facturas. Este es el caso de Darlis, que se ha visto obligada a retrasar la factura del agua porque no llegaba a pagarlo todo: "Hemos tenido que dejar cosas importantes que pagar, deje de pagar un mes el agua y lo acumulé al siguiente mes".

Una de las principales razonas de esta situación es el encarecimiento del costa de vida. Amalia nos cuenta que vive mes a mes y que ahorra se ha convertido en algo impensable para ella, tal y como se puede ver en el vídeo de la parte superior: "Tienes que valorar qué cosas son más necesarias".

Soluciones a los impagos

La opción que han intentado alguno de los afectados es, o bien cambiarse a hipoteca fija, o intentar acogerse al Código de Buenas Practicas. "Esto la gente no lo ve como una solución, si no un alargamiento del endeudamiento en el tiempo", asegura Paco.

La opción por la que opta la mayoría, antes de dejar de pagar facturas, es privarse de ciertas cosas. Cambiar su rutina e intentar ahorrar así. Por ejemplo Adrián, que ha dejado de ir al gimnasio por el simple hecho de ahorrarse ese dinero. O Clara que se ha privado de salir a comer fuera de vez en cuando para lograr llegar a fin de mes sin dejar facturas sin pagar.

Esta situación no parece que vaya a mejorar. "No solo no va a mejor, si no que va a empeorar y considerablemente", informa Paco. Ya que desde el BCE han informado que en julio se va a producir otra subida de este tipo de interés. De esta forma, lo único que les queda a los afectados es hacer cuentas, e intentar llegar a final de mes.