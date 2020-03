Un propietario recupera su coche tras 9 años retenido en un concesionario de Salamanca

La sentencia de la Audiencia Provincial obliga al concesionario a devolver el vehículo a su dueño en menos de cinco días. El taller le exigía pagar 13.491 euros por "depósito".

Todo comenzó en septiembre de 2011 cuando el cliente llevó su coche al taller para arreglar varios golpes debido a dos siniestros. Depositó el vehículo y esperó a la valoración de la aseguradora. Eran concretamente dos golpes. En el primero, el parte fue aceptado por la aseguradora y el taller realizó la reparación de una de las zonas dañadas del vehículo.

El concesionario habría acordado con el cliente no cobrarle por el depósito del coche

Pero en el segundo parte la historia no llegó a "buen puerto". Ante la demora del seguro para dar validez o no a la reparación, el taller, según la versión del cliente, le habría asegurado que no se preocupara, que no le cobraría cantidad alguna por depositar el coche. La tarifa habitual del concesionario por dejar el vehículo es de 25 euros diarios.

El taller le exigía 13.491 euros por nueve años de depósito

Después de varios meses de espera durante los cuales el dueño intentó resolver la situación con la aseguradora, el segundo parte fue revocado. Fue entonces cuando el concesionario presentó un presupuesto para arreglar el coche y el cliente lo rechazó. Por ello, acudió a retirar su vehículo, y se encontró con la desagradable sorpresa, una factura de 13.491 euros por depósito.

El caso acabó en los tribunales. Una primera sentencia de 2018 en el Juzgado de Instrucción número 5 de Salamanca, dio la razón al cliente para que pudiera recuperar su vehículo sin abonar cantidad alguna. Esta semana ha sido la Audiencia la que ha ratificado esa sentencia, instando al concesionario a que entregue el vehículo en un plazo de cinco días. El vecino de Salamanca podrá recuperar su coche, un BMW 530, después de nueve años en el concesionario.