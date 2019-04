Un funcionario lleva 10 años cobrando sin trabajar en Valencia

Ficha religiosamente cada mañana desde hace diez años. Ficha y se va. ¿A dónde? Es lo que se preguntan sus compañeros a diario.

Es funcionario de la Diputación de Valencia, jefe bibliográfico. No da explicaciones a nadie. Eso sí, vuelve cada día a la hora de salir y ficha de nuevo.

"Yo pregunté: tengo que dar explicaciones de mis incidencias, de mis salidas y entradas. No, no, con que entregues el trabajo es suficiente. Y el trabajo se ha presentado y en todos estos años no ha habido ninguna queja", se defiende Carles Recio, funcionario.

"Evidentemente por parte de esta persona una desvergüenza, porque era consciente de que iba a fichar y en el tiempo de su jornada laboral no realizaba el trabajo por el que se le remuneraba", afirma Rosa Pérez, diputada de Esquerra Unida.

Y la pregunta es: ¿a qué dedica el tiempo? ¿qué hace durante su jornada laboral? "Siempre, siempre, siempre he estado haciendo la misma cosa: una labor de documentación, de redacción, asistencia literaria", afirma.

Carles Recio no aparece en el directorio de los trabajadores y no consta en ninguna publicación. "En función de lo que suceda en el expediente informativo, se aperturará, daré la orden, ya no solicitaré si no que ordenaré una apertura de un expediente sancionador", matiza José Ruiz, Jefe de Personal de la Diputación de Valencia.

Al parecer, una jefatura fantasma que cuesta 50.000 euros.