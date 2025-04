El 'tuit' de Red Eléctrica el 9 de abril: "No existe riesgo de apagón..."

Este lunes 28 de abril de 2025 será recordado para siempre como el día del 'gran apagón', un corte eléctrico generalizado en España y en Portugal que ha durado al menos cuatro horas (12:30-16:30 aproximadamente) en el mejor de los casos, ya que hay comunidades, provincias y municipios en España que todavía no electricidad.

El tuit de Red Eléctrica el 9 de abril...

Por su parte, Red Eléctrica, encargada de garantizar el suministro eléctrico en España desde 1985, ha ido informando de lo sucedido, la forma de actuar y las posibles causas del apagón eléctrico. Sin embargo, y después de valorar una 'vibración atmosférica inducida' como causa más posible, algunos usuarios y también desde el informativo de Antena 3 Noticias se ha recordado una reciente publicación, de concretamente el 9 de abril de 2025 (hace unas semanas) en el que la cuenta oficial de Red Eléctrica (@RedElectricaREE) aseguraba que "no existe riesgo de apagón". En esos momentos se debatió acerca de un posible apagón... que unas semanas después se ha producido.

"No existe riesgo de apagón y... se garantiza el suministro"

"Ante las informaciones publicadas: No existe riesgo de apagón y Red Eléctrica garantiza el suministro. El ERAA 2024 no realiza cuestionamientos de ningún grupo nuclear. La principal conclusión de este informe de es que un volumen importante de ciclos combinados podría ser económicamente inviable en los próximos años si no se establecen incentivos", decía la publicación en la red social X.

"Desapareció súbitamente el 60% de la energía"

A última hora de la noche, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, compareció por segunda vez este lunes para dar más detalles de las consecuencias y las razones del apagón.

"A las 12:33, 15 gigavatios se han perdido súbitamente del sistema, en apenas 5 segundos. Para que se hagan una idea eso equivale al 60% del suministro total del país", empezó diciendo el presidente socialista.

"Aún no saben que ha pasado"

Sobre las causas señala que "los especialistas aún no saben que ha pasado". "No descartamos ninguna hipótesis", mencionaba Sánchez en su anterior rueda de prensa. También ha señalado que lo prioritario es centrarse en lo más importante, "devolver la electricidad" a los hogares. "España cuenta con planes de reposición definidos para afrontar este escenario", dijo.

El presidente del Gobierno ha anunciado que "se ha restablecido ya casi el 50% del suministro. Prácticamente, todas las comunidades autónomas registran mejoría". Además, ha asegurado que se ha reforzado la seguridad para la noche: "Los ciudadanos pueden y deben estar tranquilos".

Un fenómeno atmosférico raro, la posible causa

En cuanto a la causa que más sentido cobra, según Red Eléctrica, habría sido un fenómeno atmosférico raro. Las variaciones extremas de temperatura en el interior de España habrían producido oscilaciones anómalas en las líneas de muy alta tensión (400 KV), fenómeno que es conocido como 'vibración atmosférica inducida'. Las oscilación provocaron fallos de sincronización entre los sistemas eléctricos, causando perturbaciones sucesivas en toda la red europea interconectada.

