Tsipras informa al Parlamento heleno sobre las negociaciones con sus acreedores

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, tiene previsto informar este viernes al Parlamento heleno sobre la marcha de las negociaciones con sus acreedores para desbloquear un tramo de ayuda urgente del rescate que evite la quiebra del país y su salida del euro.

"Mañana a las 6 PM informaré al Parlamento sobre el progreso en las negociaciones", ha anunciado el propio Tsipras en su cuenta de Twitter.

Tomorrow at 6pm, I will inform Parliament regarding the progress of the negotiation. #vouli #Greece pic.twitter.com/no3nnoHJ2e