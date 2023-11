El tren de borrascas que afecta a Galicia desde hace más de 20 días deja también su huella en los mercados

Estamos a inicios de noviembre pero en buena parte del mercado de A Coruña parece que hayamos viajado a vísperas de Navidad. "Tengo el camarón a 100 euros y el besugo a 65 euros, son precios altos para esta época del año", comenta Marcos, de Pescados Rabina. Como él, otros empleados de la plaza coinciden en que los precios han subido estos últimos días y registran valores poco propios de inicios de noviembre. "Todo el marisco que tengo ha subido como unos 10 euros el kilo. En el caso de los percebes que tengo, están ahora a 60 euros y deberían costa 45 porque, además, son de los pequeños", cuenta otro placero que sólo se dedica a la venta de marisco.

¿Podemos hablar de cifras que rondan a las de la víspera de Navidad del pasado año? "Perfectamente, son precios muy similares en algunos pescados y mariscos, aunque no en todos", dice Marcos. La respuesta la encontramos en el tren de borrascas que azota Galicia desde hace ya más de 20 días. "No todos salen a faenar, porque no se quieren arriesgar con este tiempo, y con menos barcos, lógicamente, entra menos pescado y menos marisco", dice otra de las trabajadoras del sector.

Lo cierto es que el mercado no está vacío, encontramos buena parte del producto que estábamos buscando aunque en menor cantidad. "Hay gente que da vuelta y se marcha porque no encuentra algo específico, pero pescado hay, eso queremos dejarlo claro", explica una placera. El problema se resume en algo tan básico como la ley de oferta y demanda: menos cantidad, mayor precio. "Hemos tenido que subir los precios, también nosotros los pagamos más caros en la lonja, hay menos producto y está más caro, pero confiamos en que todo vuelva a la normalidad", dice Marcos.

Y eso es lo que ansían ellos, los clientes y también los gallegos que llevan casi un mes bajo los efectos de las continuas borrascas. Los precios se han disparado pero, si el temporal amaina, las cifras regresarán a ser las habituales en esta época del año. Habrá que esperar a ver qué nos depara la climatología para las próximas semanas y conocer si las cifras más propias de la Navidad se adelantan y se mantienen de forma continuada.