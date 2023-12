El trabajo soñado por todos: una empresa paga 2.500 dólares por ver 25 películas navideñas

¿Aplicarían a un trabajo en el que cobrarían 2.500 dólares por ver 25 películas navideñas? La respuesta seguramente sea sí, pero no es un sueño, ni una imaginación de nadie, es la pura realidad de 'CableTV.com', que ofrece este puesto tan especial con unas condiciones prácticamente irrechazables.

No conocemos el nombre de todas las películas pero sabemos que tienen temática navideña y que el objetivo que busca la empresa con este trabajador es que sea capaz de catalogar y agrupar esos 25 films en nostalgia, narración conmovedora o alegría de las fiestas.

2.500 dólares y suscripciones anuales a todas las plataformas

Lo que ofrece esta empresa es algo a lo que muy pocos podrían resistirse, por eso acumulan tantas solicitudes. Pero, ¿qué es lo ofrecen exactamente? Pues bien, este puesto de 'Jefe de animación' ofrece unas condiciones de 2.500 dólares y suscripciones de un año a las principales plataformas de películas, series, documentales: Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, Max, Apple TV+ y Hallmark Movies Now. Para eso hay que ver y analizar 25 películas en 25 días.

¿Qué hay que hacer?

En cambio, el trabajo no es tan fácil, además de catalogar las 25 películas, la persona elegida debe clasificar las siete plataformas en función de estos tres factores: ¿El servicio de transmisión es fácil de usar?, ¿Tuviste algún problema al utilizar el servicio de transmisión, como mala calidad de video o códigos de error? y ¿Tiene el servicio una buena selección de películas navideñas?

Lo más curioso de todo es que no hay entrevista ni prueba alguna para presentarse al puesto, es más, tampoco pierden el tiempo en mirar la biografía o el currículum del candidato. Así definen la mejor forma en la que se puede preparar un aspirante para este puesto: "No se necesita carta de presentación, currículum ni entrevista; preferimos que dedique su tiempo a prepararse para la temporada navideña con sus seres queridos".

Pese a que no manejamos la cantidad de solicitudes que está recibiendo la empresa, intuimos que no son pocas porque... ¿a quién no le gustaría?