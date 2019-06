Los trabajadores de Alcoa se encierran en la Delegación del Gobierno en A Coruña

Los trabajadores de la fábrica de Alcoa en A Coruña han iniciado un encierro en la Delegación del Gobierno en Galicia. Aseguran que se mantendrán hasta que se les "garantice" un proyecto industrial para la planta.

En un comunicado, acusan al Gobierno de "desentenderse de las obligaciones que adquirió" en el proceso del ERE de Alcoa "al no responsabilizarse y dar las garantías a las que se comprometió". Los trabajadores aseguran que se sienten "abandonados y traicionados" por el Ministerio de Industria, "que en estos momentos tan importantes del final del proceso de venta no solo no aparece, si no que veta a la representación legal de los trabajadores en la reunión de la mesa estatal", indican sobre el encuentro fijado para este martes en Madrid.

En el comunicado, el comité de empresa reclama al Gobierno que asegure un proyecto industrial "con el máximo de garantías para mantener la actividad de producción del aluminio privado y el empleo". También han avanzado que, "a modo de protesta" y durante el tiempo que sea "necesario", permanecerán en la Delegación del Gobierno "hasta que el Ministerio de Industria cumpla sus compromisos de valedor de las inversiones que se necesitan y las garantías para el mantenimiento del empleo".