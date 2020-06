Los trabajadores afectados por un ERTE, ¿cobrarán la paga extra en verano y Navidad?

Cerca de 3.500.000 de trabajadores se han visto afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde el mes de marzo como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Estos empleados no han dejado de estar de alta en la Seguridad Social, recibiendo una prestación por desempleo que no ha gastado su tiempo de paro. No obstante, este tipo de expediente tiene ciertas particularidades en cuanto a las vacaciones y las pagas extras.

Los trabajadores afectados por ERTE tienen derecho a vacaciones, pero los días que se haya estado incluido en un ERTE no computan para el cálculo del tiempo al que tiene derecho de vacaciones. Por este motivo, los trabajadores verán reducidas sus vacaciones en la parte proporcional al tiempo en que no haya estado prestando sus servicios.

Con la paga extra ocurre lo mismo: se verá reducida de forma proporcional. No es lo mismo un ERTE de suspensión que un ERTE de reducción. En el primero, el empleado no generará derecho a vacaciones ni a pagas extra, mientras que en un ERTE de reducción se genera de forma proporcional a la jornada que esté trabajando.

Los trabajadores en ERTE de suspensión o reducción ¿verán afectada su paga de Navidad? Dependiendo del Convenio Colectivo que aplique la empresa, el ERTE podrá afectar a la paga extra de Navidad, ya que en él se especificará si las pagas extraordinarias se devengan con carácter anual o semestral.

En el primer caso se verán afectadas las pagas de verano y Navidad, mientras que en el segundo sólo se verá afectada la paga de verano.

Por otro lado, los trabajadores en ERTE, tanto de suspensión como de reducción, no verán afectado su salario si las pagas extra están prorrateadas, ya que para calcular la prorrata se debe dividir la cuantía de las pagas extra entre los doce meses del año y sumarla al resto de conceptos salariales, por lo que, durante el tiempo que un trabajador ha estado en ERTE, la paga extra ya ha sido descontada.

Por último, los empleados que hayan tenido que coger vacaciones durante el estado de alarma, perderán la parte proporcional de paga extra durante el tiempo que haya estado en un ERTE.