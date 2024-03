Las tiendas de artículos religiosos viven su particular "agosto" durante la Semana Santa

Estos días la procesión de clientes es incesante. "¿Nos podrías decir cuál es el ranking de los productos más demandados?"

"Los capirotes, los cordones cíngulos para los hábitos, y sobre todo, nuestro producto estrella que también lo vendemos aquí también en nuestra tienda: el incienso", así lo explica el encargado de Salve, una tienda de este tipo de objetos situada en el casco histórico de Madrid. "¿Lo que ha comprado usted es para Semana Santa?", le preguntamos a Carmen, una nonagenaria, habitual de este comercio. "Sí, sí... venía a por un encaje que me hace falta para ponerlo debajo del Señor y estoy haciendo los pasos de Semana Santa", nos responde ilusionada.

"Pues nos han estado haciendo el estandarte, y yo también compro pues medallas y cosas así para la asociación", nos comenta María Magdalena, socia de una Hermandad de Fuenlabrada.

Capirotes, cíngulos, incienso y velas entre los productos más demandados

Como en otros sectores tradición y tecnología van de la mano. "Entonces Pedro, ¿hay velas para todos los gustos?", le preguntamos al encargado. "Exactamente: tenemos la vela de cela tradicional de toda la vida, tenemos esta que es la más renovadora que es con pila y estas que son cera líquida", nos enseña en el mostrador. Fieles a la tradición, en estos comercios no sólo se vende; también se restauran imágenes. "Este Niño me vino como un rompecabezas... y como pueden ver, no se le nota ninguna fractura, como si nada le hubiera ocurrido... eso es lo que nosotros hacemos aquí", explica Christian, restaurador de todo tipo de imágenes.

También se pueden reparar imágenes y bordar estandartes

Estos días es el período del año en el que las tiendas de artículos religiosos viven su período de mayor actividad. Casullas, cirios, rosarios, el catálogo de productos es inmenso, y los destinarios son religiosos, cofradías y también turistas procedentes de los lugares más diversos del mundo. "Tengo un encargo de un rosario para la imagen de la Virgen del Rosario de la Catedral de Huehuetenango", afirma orgullosa Ninette, viajera procedente de Guatemala. La venta online y la exportación también contribuyen a que negocios tradicionales como este sobrevivan al viacrucis de la modernidad.

Muchos de estas tiendas son los últimos representantes del comercio tradicional en nuestras ciudades.

Los problemas para contratar en Semana Santa

Otros sectores, como el del ocio, la hostelería y el transporte, también tendrán temporada alta. Ante la llegada de Semana Santa se preparan para el impulso de los días de descanso, en los que serán muchos los que aprovechen para hacer una escapada o llenar los bares. Según las previsiones de contratación de Randstad, la campaña de 2024 generará en España 116.173 puestos de trabajo, un volumen superior al del año pasado. Se espera que esta Semana Santa se suscriban un 18,6% de contratos más que en 2023, cuando la cifra se situó en 97.978 firmas. De este modo, la campaña de 2024 alcanzará previsiblemente por primera vez tras la pandemia registros similares a los de 2019.

