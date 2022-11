"No tenía ni para comer", este es el testimonio de un afectado por una macroestafa de criptomonedas

Emilia Zaballos es abogada, presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas y una de las presuntas víctimas de Javier Biosca, encontrado muerto este martes en la localidad malagueña de Estepona. "Nos ofrecía a todos, yo me incluyo, una rentabilidad de un 10% semanal de la cantidad que tú le entregases", asegura Zaballos. Estas condiciones hicieron que la estafa se extendiera muy rápido a través del boca a boca, según la abogada "pagaba a todo el mundo a tiempo y eso hacía que confiaras en él. Te lo creías, veías que funcionaba". Al principio parecía que funcionaba hasta que Biosca dejó de pagar y tanto ella como el resto de afectados se vieron inmersos en una estafa piramidal.

Algunos afectados han perdido todos sus ahorros

David confió en un conocido al que le estaba funcionando la inversión en criptomonedas a través de Biosca. Asegura que "he perdido todos mis ahorros y un crédito que pedí al banco para seguir invirtiendo". Llegó un momento dado en el que hasta "tuve que pedir dinero, no tenía ni para comer". Él también es víctima de la gran estafa y a la pregunta de "crees que vas a recuperar tu dinero" se lamenta con un no rotundo. En total la suma de lo que ha perdido asciende a 22.000 euros pero reconoce que algunos conocidos "han llegado a perder hasta 100.000 euros"

Diferentes estafas

Esta no es la única estafa destapada recientemente sobre criptomonedas, por eso los expertos recomiendan tener cuidado a la hora de invertir. Javier Sanz, experto en criptomonedas y director de ADSL ZONE, nos da la clave para no caer en estas estafas: "Lo más importante es desconfiar de productos, servicios o personas que os vayan a ofrecer una rentabilidad garantizada". Además, añade que " como en cualquier tipo de inversión también es importante tener en cuenta que nuestro capital está en riesgo y que rentabilidades pasadas no garantiza rentabilidades futuras"

El perjuicio de la estafa de Javier Biosca rondaría los 800 millones de euros y habría dejado miles de afectados. Se trata de la mayor crypto-estafa de la historia en España. Biosca estaba en libertad bajo fianza. A pesar de su muerte la causa continúa abierta con el resto de los investigados.