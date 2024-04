La solución para el problema de la vivienda en España: "Hay que flexibilizar la legislación relacionada con la promoción inmobiliaria"

Conseguir una vivienda en España es cada vez más complicado, los altos precios y la baja oferta hacen casi imposible poder comprar una vivienda, y los que deciden vivir de alquiler, tienen que destinar más de la mitad de su sueldo a pagarlo.

La oferta de vivienda ha caído en más de un 30% desde el 2020, algunos consideran imposible independizarse, y los que lo consiguen dicen no poder ahorrar: "me he divorciado y he tenido que volver a vivir en casa de mis padres, cuando me vaya no sé cómo lo voy a poder hacer".

A pesar de que el Gobierno impulsó una medida para poner tope a los precios del alquiler, esta solo funciona en las comunidades que declaren tener zonas tensionadas. Por el momento solo lo ha hecho Cataluña. "Hay que inyectar la oferta de vivienda en el mercado, hay que fomentar que se construya más vivienda, hay que flexibilizar la legislación relacionada con la promoción inmobiliaria", indicaba Juan Carlos Higueras, Doctor en Economía.

Descienden las cifras de vivienda pública

Además, las cifras de vivienda pública también han descendido significativamente, en 1987 la cifra era de 85.029 viviendas construidas, mientras que en el 2022 la cifra se reducía a 9.221, casi nueve veces menos, situándonos a la cola de Europa. En España hay un 2,5% de vivienda protegida, mientras que países vecinos como Francia se sitúa en el 16% y la media europea en el 9,3%.

Esta falta de oferta pública y privada ha hecho que el precio de la vivienda haya subido hasta un 50%. Los expertos señalan que desde hace años se está construyendo la mitad de la vivienda que necesitamos y apuntan a la falta de suelo.

Además, las viviendas que sí están disponibles han pasado de alquiler tradicional al alquiler vacacional, mucho más rentable para los propietarios. Pero, esa tendencia ha provocado que se reduzca aún más la oferta disponible y se disparen los precios.

Reunión del Gobierno con actores del sector inmobiliario

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se han reunido esta mañana con los distintos actores del sector inmobiliario, para abordar el problema de la vivienda en España.

La intención es conseguir, entre todos, un parque de vivienda pública asequible, entre otras cosas. La nueva ley parece que no lo ha solucionado, incluso la oferta de pisos y casas ha caído un 30% desde 2020.

Rodríguez ha invitado además a los propietarios particulares de vivienda a que, desde la certeza, la seguridad jurídica y garantías que quiere aportar el Gobierno, pongan más vivienda en alquiler asequible, de forma que el pago de la renta no conlleve más del 30 % de la renta de las familias.

"Les necesitamos", dado que el 95 % de las viviendas de alquiler está en manos de particulares, ha señalado la ministra, que ha dicho que se tienen que seguir explorando nuevos instrumentos para incentivarlo.

