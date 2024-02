Solo uno de cada cuatro españoles se fija en la etiqueta de procedencia del producto

Cada vez son más las familias que han reducido su gasto en la cesta de la compra, de hecho el 63% ha tenido que sustituir algunos alimentos por otros de peor calidad, porque son más baratos.

Aunque mirar el origen del producto es algo a lo que no dábamos mucha importancia a la hora de hacer la compra, ahora la tendencia está cambiando.

Cada vez son más las personas que buscan el producto español en los lineales de los supermercados: “Cuando vas así con prisa la verdad es que no te fijas en eso, las cosas como son” . “Ya me fijaba antes y ahora me fijo un poquito más” Afirman algunos consumidores.

La gran situación de malestar de los agricultores españoles y la gran subida de precios, hace que nuestro consumo sea mucho más cuidadoso.

“Estamos en Valencia, no vamos a comer producto de la China” y es que el 24% ya se interesa por la procedencia del producto, y buscan la etiqueta española lo primero.

Aunque en el ranking de prioridades a la hora de hacer la cesta de la compra, hay algunos consumidores que ponen por encima el precio, al nombre en la etiqueta. “Sobre todo buscamos más la economía, con la situación actual miramos el precio” Y es que son muchos los que dan de lado la calidad por un producto unos euros más barato.

Se cambian unos productos por otros más baratos incluso si estos vienen fuera de la Unión Europea. “Se siguen usando pesticidas que aquí desde hace 40 años están prohibidos” afirman algunos propietarios de fruterías.

Y es que según datos del las asociaciones de consumidores ahora se come menos fruta que antes, antes el 77% consumía fruta fresca de cuatro a siete días a la semana, esa cifra se ha reducido a un 62% en la actualidad.

