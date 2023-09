Siete de cada diez empresas españolas no encuentra trabajadores para cubrir sus vacantes

El mercado laboral español se encuentra frente a un problema preocupante para muchas pequeñas y medianas empresas. El problema de la falta de mano de obra que existe actualmente impide el crecimiento de las plantillas de trabajadores y de su actividad, poniendo en peligro, especialmente, los oficios más tradicionales pero menos atractivos a ojos de los jóvenes.

Según el informe publicado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, el 71% de las empresas afirma tener dificultades para encontrar trabajadores que cubran sus vacantes. "La empresa española no se puede permitir que aquellas empresas que quieren crecer no lo hagan por no encontrar trabajadores", señala el presidente de la CEPYME, Gerardo Cueva.

Sin embargo, según el informe, tan solo el 44% están buscando empleados en este momento. Aunque el Instituto Nacional de Estadística fija en 150.000 las vacantes existentes a día de hoy en el mercado laboral español, esta cifra es difícil de cuantificar, ya que, especialmente en las pequeñas empresas, la búsqueda activa de trabajadores se ve afectada por la falta de recursos que permitan encontrarlos con éxito.

¿Cuál es el problema?

Este problema de las vacantes laborales viene dado, principalmente, por el envejecimiento de las plantillas, la despoblación de algunas regiones del país y por los cambios culturales de la sociedad. "Hay oficios como el de fresadores y torneros, que por culpa del cambio cultural, no existen en el mercado. Y son empleos bien pagados y estables", afirma José Miguel Guerrero, presidente de CONFEMETAL.

Los profesionales creen que parte de la culpa recae en el sistema educativo actual: "Hace falta que el sistema educativo que se ajuste a las necesidades reales del mercado laboral", apunta el presidente de la CEPYME.

¿En qué sector se necesitan más trabajadores?

Pero este problema no afecta del mismo modo en los diferentes sectores laborales. Mientras que en el sector industrial hay 60.000 vacantes, el sector del comercio y de instalaciones necesita unos 90.000 trabajadores. Los jóvenes no se sienten atraídos por estas profesiones y en los cursos de Formación Profesional lo están notando.

"Hay dificultad de encontrar mano de obra, tanto muy cualificada como poco cualificada. No hay alumnos de Formación Profesional, sobre todo en edificación y obra civil. Cada vez hay menos matriculados. No somos atractivos para los jóvenes", explica Pedro Fernández Alen, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.

Llama la atención que, a pesar de que en España los puestos que no se ocupan están en torno al 2% de los que se ofertan, la tasa de paro se encuentra en el 11,7%. A diferencia nuestra, Países Bajos y Alemania fijan sus datos en el 4% y 9% respectivamente, pero su paro no alcanza nuestro nivel.

Titulaciones universitarias más demandadas en la oferta de empleo

Según el último informe de Adecco, publicado en 2022, estas son las titulaciones universitarias que más se demandan en la oferta de empleo (% sobre las ofertas de empleo que piden titulados universitarios):

Enfermería:10,78%

Medicina y Biomedicina: 10,52%

Educación y Pedagogía: 9,80%

Administración y Dirección de Empresas: 5,26%

Administración de Empresas y Derecho: 4,92 %

Ingeniería Informática: 3,76%

Psicología y Psicopedagogía: 2,70%

Ingeniería Industrial: 2,50%

Fisioterapia: 2,31%

Ingeniería de Telecomunicaciones: 1,63%

Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 1,47%

Comercio y Marketing: 1,41 %

Economía: 0,91%

Ingeniería Eléctrica: 0,89%

Ingeniería en Geomática y Topografía: 0,75%

Ingeniería Mecánica: 0,73%

Ingeniería Civil: 0,60%

Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática: 0,58%

Ingeniería Electromecánica: 0,56%

Arquitectura: 0,53%

Titulaciones de Formación Profesional más demandadas en la oferta de empleo

Estas son las titulaciones de Formación Profesional que más empleo demandan, según el informe de Adecco (% sobre las ofertas de empleo que piden titulados en FP):