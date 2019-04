¿Qué ciudades son las más caras del mundo?

SINGAPUR EN LO MÁS ALTO, SEGÚN THE ECONOMIST

Si está pensando en hacer un viaje al extranjero y no anda muy sobrado de presupuesto, quizá le convenga saber qué ciudades del mundo son las más caras. La revista 'The Economist' elabora todos los años un ránking y los primeros puestos no están en Occidente, sino en Asia.