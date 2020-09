Los sectores afectados, último escollo en las horas finales de negociación sobre los ERTE

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que, en el marco de la negociación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), se ha acordado elevar el llamado 'contador a cero' de 180 a 196 días y aplicarlo durante todo 2021. Además, Díaz ha avanzado que se implantará una prestación para los trabajadores fijos-discontinuos por la falta de temporada turística, y ha insistido en que la prestación asociada al ERTE se mantendrá en el 70% de la base reguladora aunque transcurran seis meses. Estos son debates que "ya están zanjados", según la ministra, así como el del plazo de los ERTE, que no será "cerrado".

Acuerdo cercano

La ministra cree que "se está cerca" de alcanzar un acuerdo para prorrogar los ERTE a partir de octubre y ha asegurado que su departamento "se va a dejar la piel y no se va a levantar de la mesa" hasta conseguirlo: "Me parece que estamos cerca, es cierto que hay matices, pero creo que estamos cerca (del acuerdo)", ha afirmado. Díaz ha señalado que todas las empresas que necesiten protección la van a tener. En este sentido, ha explicado que se sabe ya en qué sectores están los problemas (turismo, agencias de viajes, transportes, ocio, cultura, etc.), aunque entiende que "todo lo que está alrededor de ellos" debe quedar también protegido. "Por ejemplo, la tienda de zapatos, los supermercados, las librerías... Ese perímetro hay que protegerlo y es muy difícil porque hay riesgo de que se nos quede fuera alguna actividad", ha apuntado la ministra, que ha añadido que es un momento complejo, porque se está en una transición, y que la cuestión ahora es "acertar" en el esquema de exoneraciones empresariales.

Más de 700.000 trabajadores en ERTE

Díaz ha subrayado que nunca se ha puesto sobre la mesa proteger solo a determinados sectores y ha señalado que actualmente quedan en ERTE unos 740.000 trabajadores, la mayoría por fuerza mayor. La ministra ha insistido en que se está trabajando en "redefinir" algunas de las medidas, como los 'ERTE de rebrote'. "Tenemos que pensar en un mecanismo hiperflexible para dar acogida a todas las empresas que nos pueda caer", ha señalado la ministra, que ha expresado además su solidaridad y "apoyo absoluto" al sector del ocio nocturno, que "lo está pasando fatal por una decisión administrativa por razones sanitarias". En este punto, ha señalado que en este sector funcionará el mecanismo de los ERTE de manera automática y ha pedido a las administraciones que diseñen planes para ayudar al sector del ocio y la cultura, que es "una parte fundamental de la economía y una parte de nuestras vidas".

Hay dinero

También ha dejado claro que hay "dinero suficiente" para mantener los ERTE gracias a los fondos que se recibirán de Europa y ha cifrado el coste de la última nómina de los ERTE, en la parte que concierne al Ministerio de Trabajo (prestaciones), en 898 millones de euros. "Los agentes sociales tienen los datos y los conocen y no nos debemos distraer con esto", ha apuntado la ministra ante la demanda de la CEOE de que se les ofrezcan datos "reales" sobre el coste de los ERTE. Preguntada por cuántos trabajadores aún no han cobrado el ERTE, Díaz ha afirmado que en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no queda ningún expediente colectivo "desde hace meses" y que puede haber personas que no hayan cobrado la prestación por errores de tramitación. "Con que exista un error en el DNI ya no se tramita", ha apuntado.

Escrivá: no puede ser para todos

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado que no puede haber "café para todos" en el acuerdo de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) porque la pandemia "no afecta a todas las empresas por igual". Así lo ha apuntado en una entrevista a 'Espejo Público' de Antena 3 donde ha afirmado que se debe tener un nivel de mayor focalización en los ERTE. "El esquema que hemos utilizado funciona muy bien", ha apostillado, tras afirmar que es verdad que hay una nueva situación con los rebrotes y que, por ello, se quieren introducir elementos de flexibilidad "para que nadie que se vea afectado, se escape" de la protección.