El sector agroalimentario, preocupado por los aranceles de Donald Trump: "Estamos muy alerta para ver qué va a pasar"

En Estados Unidos también llega a la mesa lo español. Productos como el aceite de oliva, vino, queso, aceitunas o jamón. Todo eso gusta y todo eso cada vez se importa más.

Jaime Martínez, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía afirma que, "aún faltan muchas claves" en esta guerra arancelaria. "Intentamos que Bruselas actúe en su diplomacia", añade. Si finalmente, los aranceles acaban imponiéndose, el sector confía en que afecten lo menos posibles. Según Martínez, en 2018, las exportaciones del aceite de oliva envasado cayeron un 55 por ciento con las tasas que se aplicaron. "Estamos muy alerta para ver qué va a pasar a partir del 2 de abril", concluye.

En este sentido, desde UPA aseguran que habrá que esperar a que se concrete el anuncio del Trump. "Estamos acostumbrados a que Trump puede cambiar de opinión en pocas horas", asegura Cristóbal Cano, secretario de organización de la organización agraria. Estados Unidos ocupa el séptimo puesto como país origen de nuestras exportaciones y, además, tenemos un saldo positivo, exportamos más que importamos.

Advierte a Europa que las amenazas del presidente norteamericano no pueden "pillarnos con el pie cambiado". "Europa debe dar una respuesta firme a la altura del sector estratégico, que es el alimentario, que tiene que ser protegido", afirma Cano.

La amenaza arancelaria tiene en alerta a todos los sectores. "Si finalmente se establecen esos aranceles a las importaciones, supondrá un grave problema para el sector agroalimentario español".

Aceite de oliva y jamones

El oro verde. Estados Unidos es el segundo importador mundial de aceite de oliva, casi 130.000 toneladas viajaron el año pasado desde España. También jamones. Es el primer importador no europeo.

Desde la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico consideramos que no tiene sentido que el país norteamericano aplique aranceles al jamón ibérico, dado que no cuenta con una producción propia que requiera medidas de protección comercial. "Hasta el momento, no hemos recibido indicios de que puedan establecerse barreras comerciales que afecten la exportación de nuestro producto a este mercado", asegura Raúl García Pascual, Presidente ASICI,

En el sector siempre existe una atención constante a la evolución de las políticas comerciales internacionales, pero en este momento no hay una preocupación específica al respecto. Desde ASICI, seguimos trabajando para consolidar la presencia del jamón ibérico en mercados estratégicos y potenciar su valor diferencial en el ámbito global.

Se observa un aumento del interés y la presencia de nuestros productos en los mercados internacionales. Si nos centramos en las ventas, las exportaciones de jamones y paletas curadas muestran un crecimiento constante. Solo en 2024 las ventas crecieron un 11.22% hasta superar los 722 millones de euros exportados a todo el mundo, más de un 56,5% desde 2020, según datos de ICEX-ESTACOM.

En Terceros Países, destaca el significativo incremento de las exportaciones en Estados Unidos con 41,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 32,16 % y del 74,50% en los últimos cinco años (2020-2024)

La amenaza arancelaria también tiene en alerta al mercado del vino. Somos el séptimo proveedor. Begoña Olavarría, portavoz de la Interprofesional del Vino, afirma que el vino español sigue creciendo en el mercado americano. "El pasado año nuestras exportaciones crecieron un 7% tanto en valor como en volumen", dice

El sector agroalimentario pide mano dura, que Europa se defiende en esta guerra.

