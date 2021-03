Se dispara la demanda de 'vaciadores' de locales de empresas y pisos de personas fallecidas por coronavirus

Un negocio que tiene ahora más trabajo que nunca es el de los 'vaciadores' de pisos y empresas. Este es su trabajo: retirar absolutamente todo lo que quede en una vivienda o en una oficina. Estas no dan abasto y algunas están vaciando al mes más de 150 pisos, la mayoría de personas que han fallecido por coronavirus.

18.000 negocios cerraron en Cataluña

Toni Parra se dedica a vaciar locales. Han pasado de vaciar dos negocios al año, a 80. Televisiones de hoteles, sillas de bares.... Se calcula que a finales de 2020 más de 18.000 establecimientos bajaron la persiana en Cataluña. En su almacén se acumulan productos de tiendas que no han sobrevivido a la crisis sanitaria.

Asegura, eso sí, que donde más ha crecido la demanda ha sido en vaciar pisos. La mayoría son de personas que han fallecido por el coronavirus y los familiares le encargan esta tarea: ha pasado de tener 10 al mes a 150: "Familiares de personas que han muerto de Covid los dos en cuestión de tres días y me dicen: Toni, se murieron hace dos meses y yo aún no he entrado ni quiero entrar".

Ahora todo se vende a precios muy asequibles. Ahora también muebles y ropa estrenar.