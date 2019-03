Ryanair busca una solución a los polémicos comportamientos del turismo de borrachera

El objetivo es evitar situaciones en las que los turistas conviven con otros pasajeros borrachos. "No tengo porque aguantarlo. Yo pago un billete y no tengo porqué aguantar eso". "Nosotros viajamos en familia con dos niños y evidentemente yo no aguantaría una situación así" afirman algunos viajeros.

Los incidentes de viajeros ebrios británicos se han disparado un 600% en solo cuatro años. En España los aeropuertos más afectados son los de Alicante, Palma e Ibiza.

Hace unos días la compañía expulsaba a un grupo de mujeres que celebraban una despedida de soltera y decidieron empezar la fiesta en el avión.

Este tipo de actos pueden hacer que el vuelo corra peligro. "Si fuera una amenaza y no se puede controlar a bordo lo que haríamos es desviarnos al aeropuerto más cercano y desembarcar", según el SEPLA.

Por eso la compañía estudiar establecer el uso obligatorio de tarjetas de embarque en la compra de bebidas alcohólicas en el aeropuerto y la limitación de dos consumiciones por viajero.