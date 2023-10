Renfe pone a la venta billetes por 7 euros: destinos, fechas y cómo conseguir estas ofertas de AVE, Avlo y Alvia

El verano se han acabado y hemos dado la bienvenida al otoño -aunque parezca que las temperaturas todavía no se han dado cuenta del cambio-. Pero que ya hayamos disfrutado de las vacaciones veraniegas no significa que ahora no podamos aprovechar para hacer una escapadita. Y ahí Renfe puede ser una gran ayuda gracias a sus billetes por tan solo... ¡7 euros!

Renfe ha puesto en marcha su nueva campaña, llamada 'Superprecios', para viajar este otoño 2023. Así, desde este miércoles 4 de octubre y hasta el próximo martes 10, la compañía pondrá a la venta billetes de tren a partir de 7 euros para Avlo -su tren 'low cost' de alta velocidad- y desde 11 euros para los AVE y los Alvia.

Tal y como ha informado el operador ferroviario en un comunicado, esta promoción estará disponible para los viajes desde el 23 de octubre y hasta 2024 en todos los corredores. Además, la promoción no solo incluye los destinos de Avlo, Ave y Alvia, sino también los trenes de Euromed e Intercity. Es decir, la oferta incluye destinos tanto por toda España como algunas ciudades del extranjero.

¿Cómo comprar los billetes?

La promoción 'Superprecios' estará presente en la web de Renfe de manera puntual, con campañas especiales que la propia compañía se encargará de anunciar con cierta antelación para viajar a cualquier destino y al mejor precio posible.

Estos billetes baratos se podrán comprar en la web de Renfe, aunque dichas ofertas estarán configuradas a través de 'Revenue Management', una herramienta de gestión de precios que prima la anticipación en la compra y que permite al usuario encontrar disponibilidad en momentos 'valle' de demanda.

Billetes a 15 euros para viajar a Francia

Con 'Superprecios' Renfe también quiere promover los viajes entre España y Francia, de ahí que se incluya en la promoción para viajar en AVE hasta diez destinos franceses de la red de Renfe en Francia. Unos trayectos que estarán disponibles desde 15 euros -con la posibilidad de viajar en clase 'confort' por 20 euros-.

Para estas rutas internacionales se han establecido dos tarifas: 29 euros para viajar desde Montpellier, Nimes, Béziers, Narbona o Perpiñán hasta Barcelona, Madrid y cualquier otro destino español; y 39 euros para las rutas de mayor distancia: la conexión desde Valence, Marsella, Aix-en-Provence, Aviñón y Lyon con cualquier destino de España.

"Más destinos que nadie"

Con 'Superprecios', Renfe quiere reforzar su valor de marca frente a los nuevos operadores (Iryo y Ouigo) y sus promociones: "Más destinos que nadie, más frecuencias y número de trenes y el mejor compromiso de puntualidad del mercado (con la mejor compensación, que es hasta ocho veces superior a la exigida por ley, siempre en metálico y nunca en vales y en 24 horas a través de web)".