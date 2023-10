Roberto Brasero y un inicio de otoño con "más calor que en julio"

Se acabó el paréntesis en el calor que este martes hemos tenido en el norte peninsular. Regresará el sol este miércoles a esas zonas de España que han tenido durante esta jornada un atisbo del otoño, con nubes y algunas lluvias incluso. Sol y temperaturas más altas las de este miércoles y más altas aún serán las del fin de semana. El verano se prolonga.

Avisos por calor en Canarias

La AEMET ha activado para el miércoles avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en todas las islas del archipiélago canario. Se esperan máximas de 34ºC o incluso 36ºC en medianías, sur y oeste de Gran Canaria.

Subirán este miércoles de nuevo en el norte peninsular, aunque no serán tan altas como en días atrás, y el ascenso se notará sobre todo en el interior de Galicia y en la cordillera Cantábrica, con un ascenso notable de las máximas, y de manera más liviana en las costas, aunque ahí seguirán sumando grados en los días venideros y la del sábado volverá a ser una jornada calurosa.

Ligera bajada en el este

Donde este martes restarán algunos grados será en zonas del sur y del este de España. De hecho, este miércoles podríamos ver nubes e incluso que caigan algunas gotas en el entorno de Valencia y del Estrecho. Bajarán también un par de grados las temperaturas en Andalucía, interior de Murcia y este de Castilla-La Mancha en un miércoles algo menos caluroso que días atrás en estas zonas. En el resto será parecido: 29ºC es la máxima prevista en Albacete y en Madrid; 30ºC volveremos a tener en Zamora, Valladolid y Teruel; 31ºC en Murcia y Salamanca; y 35ºC en Córdoba y Sevilla.

Más calor que en julio

A la espera de los próximos días, que también serán muy calurosos, este martes recabamos más datos de las temperaturas registradas en estos dos primeros días de octubre. El día 2 se batieron los récords de Bilbao y San Sebastián, con 36,7ºC y 33,9ºC, respectivamente, superando la marca anterior del día más cálido en octubre, que databa también de un día 2, pero del año 1985.

En Cantabria y en Asturias también vivieron un lunes muy caluroso y en el Principado la máxima del 2 de octubre fue superior a las que se registraron el pasado mes de julio, ¡en pleno verano! Y en Cáceres, Ciudad Real, Jaén, Teruel, Córdoba, Sevilla y Valladolid volvieron a superar la temperatura récord que habían marcado el día anterior.

Los embalses pierden otro 0,7%

De media en España están este martes al 35,9% y en peor situación estarán el martes que viene, día en que se publican los datos, ya que desde aquí hasta entonces no esperamos lluvias. Siete días sin precipitaciones que podrían convertirse en 10, ya que hasta el jueves 12 de octubre no asoman borrascas cercanas en los mapas de previsión. Ojo. Esto tampoco significa que la borrasca se vaya a presentar justo para el puente del Pilar. Con este margen de tiempo puede ocurrir que se adelante o que se atrase... o que no llegue a presentarse finalmente.

Queda mucho. Lo que sí parece más claro -hay una probabilidad alta- es que este bloque anticiclónico que impide la llegada de frentes lluviosos pueda prolongarse al menos siete días más