Renault presentará "en unas semanas" un plan para reducir las emisiones de sus coches

Renault anunció que "en las próximas semanas" presentará un plan para reducir las emisiones de sus coches, tras el escándalo que sacudió al grupo francés la semana pasada cuando se revelaron los datos del alto nivel de contaminación de dos de sus modelos en condiciones de utilización normales.

Ese plan incluirá medidas técnicas de mejora de la eficiencia de los motores de futuros automóviles, pero también otras para vehículos que ya están en circulación, destacó el responsable comercial de Renault, Thierry Koskas. En la conferencia de prensa de presentación de los resultados comerciales de 2015, Koskas se negó a dar otros detalles del plan, por ejemplo al ser preguntado sobre si Renault se hará cargo de modificaciones en los coches que ya han sido comercializados, como tiene previsto hacerlo Volkswagen tras el escándalo suscitado por el fraude en el dispositivo de sus motores.

Insistió en que "Renault no ha cometido fraude", en que "no utilizamos ningún software" para falsear los datos de emisiones, en que "todos nuestros vehículos están homologados", y en que eso significa que "en las condiciones de homologación, nuestros vehículos respetan las normas de emisiones". Afirmó que la compañía está trabajando con la comisión creada por el Gobierno francés en septiembre pasado para evaluar las diferencias entre las emisiones en condiciones de homologación y en condiciones reales de funcionamiento de los automóviles.

Koskas reconoció que "es un hecho" que hay diferencias en la contaminación generada en condiciones de homologación y en condiciones normales de funcionamiento, y que esto no es una sorpresa para el fabricante, ya que sus ingenieros tienen plena conciencia. Pero hizo notar que "no somos el único fabricante" concernido por esa cuestión, y se mostró convencido de que las revelaciones de los últimos días no afectarán negativamente a su imagen.

"Hay que evitar las amalgamas. Renault no ha hecho trampas", repitió en de forma clara. Preguntado sobre si las mejoras técnicas que se anunciarán próximamente tendrán un efecto de incremento de precios en sus vehículos, el responsable comercial aseguró que el plan prometido "no tendrá impacto para el cliente".

Esta tarde está prevista una reunión de Renault con la comisión técnica del Gobierno francés que evalúa las emisiones de un centenar de modelos de diversos fabricantes (nacionales y extranjeros) al calor del escándalo que suscitó Volkswagen por la fractura en la contaminación entre las condiciones de homologación en laboratorio y en circulación en carretera.

"Hoy es el comienzo de las discusiones técnicas", preciso Koskas. La constatación de esa fractura para dos modelos de Renault, el Espace y el Captur, fue lo que llevó a las autoridades antifraude de Francia a proceder a registros en varias sedes del grupo del rombo, que no permitieron constatar que se hubiera cometido fraude.