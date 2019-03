Rato: "A mi me echó el presidente del Gobierno, fue una intervención absolutamente política"

Esta mañana se ha retomado el juicio sobre el caso Bankia en la Audiencia nacional. Rodrígo Rato ha afirmado que el Banco de España les dijo que tenían que "estar en septiembre en bolsa o nos nacionalizaban".

En la jornada de juicio ha relatado que en ningún momento el Banco de España mostró reparos a que la entidad saliera a Bolsa, en julio de 2011, con un fuerte descuento, ya que el objetivo era ejecutar la operación antes de septiembre para evitar su nacionalización.







Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, que ha retomado esta mañana la sesión, el exministro ha explicado que el organismo regulador "no estaba transmitiendo que a un determinado precio la acción no merecía la pena, sino que antes de septiembre tenía que haber salido", una consigna que partía "del FROB y la ministra", en alusión a la entonces titular de Economía, Elena Salgado.



Al respecto, Rato ha insistido en que el propio fondo, que ya antes había aportado 4.465 millones de euros para la integración de las siete cajas que dieron lugar a Bankia, constató que "tenía un coste mayor" no saltar al parqué que hacerlo a un precio menor del inicialmente acordado.