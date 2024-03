Estas son las ofertas de trabajo que más buscan las empresas españolas, según el SEPE

Y tú, ¿qué quieres de ser mayor? esta es una pregunta que escuchamos muchísimas veces a lo largo de nuestra niñez, adolescencia y juventud. Probablemente se deba a que la respuesta a esta cuestión va a tener gran importancia en nuestra vida ya que no solo marcará cuál será nuestro futuro laboral sino que también dibujará más o menos facilidades en función de la profesión elegida.

El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal realiza un estudio en el que se analizan los perfiles laborales más demandados en nuestro país. El último de estas publicaciones es 'Tendencias del Mercado Laboral en España 2023' y según sus resultados estas son las profesiones con las que encontrar trabajo no será un dolor de cabeza.

Según el Forecast del CEDEFOP, en el año que viene, 2025, las empresas requerirán en torno al 37% de personal de alta cualificación, un 50% de trabajadores con cualificación media y un 14% de personal con cualificación de niveles bajos. Y aunque si atendemos a datos de Eurostat nuestro país es entre los europeos uno de los que muestra menor tasa de vacantes, el desajuste entre oferta y demanda provoca dificultades para muchas empresas a la hora de encontrar trabajadores con perfiles adecuados a sus puestos de trabajo.

Las vacantes con mayor dificultad de cobertura son, principalmente, las relacionadas con las Tecnologías de la información y las comunicaciones, así como en energías renovables, en Sanidad, Hostelería, Construcción, Pesca, y Reparaciones metálicas. Pero también hay muchas vacantes en profesiones de menor cualificación, más presentes en Hostelería, Construcción, Transporte, Agricultura y Pesca.

En el sector sanitario los esfuerzos se centran en recuperar a las personas que han ido a trabajar al extranjero, dadas las mejores condiciones laborales. En este sector hay carencia especialmente de profesionales de medicina del trabajo, geriatría, prevención. Además hay que reconocer que la convalidación en España de títulos recibidos en el extranjero no es sencilla.

Según el World Economic Forum, España es deficitaria en los empleos sociales, y se estima que en 2030 este déficit alcance el 81% en profesiones tales como trabajadores de centros educativos infantiles, profesores de enseñanza primaria, cuidadores sanitarios. En empleos verdes estamos algo mejor, pero también hay déficit de personal (38%).

Las principales actividades económicas en las que se detectó mayor número de vacantes sin cubrir son:

Actividades sanitarias

Construcción de edificios

Servicios de comidas y bebidas

Transporte terrestre y por tubería

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

Actividades de construcción especializada

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Industria de la alimentación

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

Fabricación de maquinaria y equipo

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

Servicios a edificios y actividades de jardinería

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

Servicios de alojamiento

Educación

Y las ocupaciones cuyas vacantes presentaron mayor dificultad de cobertura son las siguientes :

Sector agrario

Operadores de maquinaria agrícola móvil

Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines)

Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines

Peones agropecuarios

Peones ganaderos

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines)

Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural

Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de ovino y caprino

Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de vacuno

Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines

Sector industria

Ajustadores y operadores de máquinas-herramienta

Chapistas y caldereros

Matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas

Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial

Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor

Mecánicos y reparadores de equipos eléctricos

Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización

Panaderos, pasteleros y confiteros

Soldadores y oxicortadores

Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánico-ajustadores, modelistas, matriceros y afines

Sector construcción

Albañiles

Aplicadores de revestimientos de pasta y mortero

Carpinteros (excepto ebanistas)

Electricistas de la construcción y afines

Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón

Escayolistas

Fontaneros

Montadores-instaladores de placas de energía solar

Operadores de grúas, montacargas y de maquinaria similar de movimiento de materiales

Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción no clasificados bajo otros epígrafes

Peones de la construcción de edificios

Supervisores de la construcción

Técnicos en construcción

Sector servicios

Camareros asalariados

Cocineros asalariados

Conductores asalariados de camiones

Enfermeros especializados (excepto matronos)

Enfermeros no especializados

Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor

Médicos de familia

Otros médicos especialistas

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares

Vendedores en tiendas y almacenes

¿Por qué es tan difícil cubrir estas vacantes?

Si todavía hay gente que no tiene trabajo por qué no se cubren todos las ofertas laborales. Según el informe del SEPE esto se debe habitualmente a la falta de competencias técnicas o transversales, al desacuerdo con las condiciones del puesto de trabajo o a que no se han presentado suficientes candidatos.

