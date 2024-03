Cursos del SEPE gratis y online para marzo 2024

Si tienes ganas de ampliar tu formación profesional y estás en situación de desempleo, infórmate de los cursos del SEPE online y gratuitos que se ofrecen este mes de marzo de 2024.

Estos cursos están diseñados para adaptarse a las necesidades del mercado laboral actual y ofrecen formación de calidad para mejorar tus habilidades y conocimientos en diversas áreas. A continuación, vamos a comprobar cuáles son los cursos online y gratuitos a los que puedes apuntarte en el SEPE para mejorar tu perfil profesional.

¿Qué cursos gratuitos y online hay en el SEPE?

En el SEPE podrás encontrar una gran variedad de cursos gratuitos y online gestionados por las diferentes comunidades autónomas. Además, en la mayoría de ellos puedes obtener un certificado de profesionalidad que avale de forma oficial esos conocimientos, lo que hace que mejore tu currículum.

Lo más positivo de estos cursos, aparte de ser gratuitos, es que cubren una amplia variedad de áreas, como tecnología, administración, marketing, idiomas, medio ambiente y energía, cuidado de personas mayores, hostelería, turismo, etc. Solo tienes que seleccionar el curso que más se adapte a ti y comenzar la formación. Ya verás cómo estos cursos online y gratuitos del SEPE te resultan muy interesantes para tu crecimiento profesional.

Eso sí, la mayoría de ellos se imparten de forma presencial en centros de formación, pero si quieres hacerlo online, en la plataforma de búsqueda podrás filtrar por aquellos que ofrecen la modalidad de teleformación.

Cómo realizar la inscripción en un curso del SEPE

Primero entra en la web oficial del SEPE. Después, localiza en el listado de cursos online de tu comunidad autónoma la formación que te interesa. Para inscribirte en los cursos del SEPE durante el mes de marzo de 2024, tienes dos opciones:

Acudir presencialmente a la oficina de empleo más cercana y buscar asesoría sobre cómo acceder a los cursos online, los plazos de inscripción, los horarios, etc.

O inscribirte a través de las plataformas online. Únicamente tienes que seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla de cada curso. ¡Es muy sencillo e intuitivo!

En cada curso encontrarás todos los detalles que te interesan, como horarios, temario y ubicaciones exactas de los centros formativos (si no es teleformación). Después de haber seleccionado los que te interesen, puedes solicitar una preinscripción para participar en el proceso de selección de alumnos. Este procedimiento se lleva a cabo directamente a través del centro de formación responsable.

Con la ayuda de los cursos gratuitos del SEPE, puedes obtener las capacidades necesarias para lograr tus objetivos y superar tu situación de desempleo. La oferta de formación es muy amplia y variada, así que seguro que encuentras algún curso que te resulte interesante o que pueda serte útil para tu futuro profesional.

No olvides que el requisito indispensable para la inscripción es estar dado de alta como demandante de empleo. No obstante, en algunos programas filiales del SEPE, no es un requisito obligatorio.

