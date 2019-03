Rajoy pide evitar distracciones: "Nos estamos jugando salir definitivamente de la crisis"

El presidente del Gobierno se ha reunido con los barones del PP en la Junta directiva Nacional del PP en la que hablado de dos grandes bloques, "la recuperación y las elecciones", lo que son los dos grandes objetivos del partido de este año.

"Consolidar la recuperación de la economía es el gran objetivo del Gobierno, así como mejorar los niveles de bienestar de riqueza todos. Éste, era y es el objetivo de esta legislatura porque nos jugamos mucho a la hora de construir bases sólidas de cara al futuro y es la máxima preocupación de los españoles", ha comenzado Rajoy.

Explica que "tenemos credibilidad en esta materia" y "no vamos a prometer en el futuro nada que no estemos haciendo hoy". "Un cambio en la política económica supone un riesgo cierto para España y para su recuperación" y "aún nos queda mucho por hacer". De este modo, Rajoy ha dicho que "estas son las razones por las cuales este es el objetivo priorotario para 2015".

Tras un breve repaso de la economía desde que entraran en el Gobierno en 2011, a hoy, ha señalado que "se han puesto bases sólidas en la economía del futuro y ha añadido que hoy ya hay resultados y la gente los ve, pese a que hay mucho aún por hacer".

Recuerda los datos del paro del mes de marzo, que suponen una "esperanza de encontrar un puesto en el trabajo para aquellos que aún no lo han encontrado". Asimismo, ha citado la noticia conocida hoy del Tesoro Público, que por primera vez en la historia ha logrado financiarse gratis.

El presidente del Gobierno ha querido hacer tres comentarios económicos para el futuro:

No podemos ni debemos olvidar. "Queda mucho por hacer, hay muchos españoles que siguen sin trabajo, quedan muchas reformas por completar, pese a que hemos hecho muchísimas, si queremos estar a la cabeza de Europa, quedan muchos jóvenes sin horizonte, pero la tarea ya es menor que cuando llegamos al Gobierno".

No prometemos nada que no estemos dando. "En 2014 y 2015 habrá un millón de españoles más trabajando y en la próxima legislatura se puede llegar a los 20 millones de españoles trabajando. Podemos mantener y mejorar el sistema de pensiones. Se puede hacer con que haya 500.000 personas más que consigan un puesto de trabajo, el año pasado lo consiguieron 440.000".

Esto está yendo a mejor, e irá a mejor, "pero tenemos que seguir trabajando porque hay gente que no lo ve. Hay que consolidarlo y terminar la tarea. El cambio de verdad en España se produjo a finales de 2011. Terminar la tarea es nuuestra responsabilidad así como explicar la verdad, que hemos mostrado al mundo una España bastante mejor que la que nos enseñaron hace tres años".

Este es el primer gran objetivo, ha dicho Rajoy, "esto es la vida de la gente, su vida es tener un puesto de trabajo, ir al médico y que le atiendan bien, tener buena educación es que las pensiones estén aseguradas, eso es su vida, y el PP tiene que estar ahí, que es donde hemos estado siempre".

El segundo gran objetivo de esta legislatura son las elecciones

"No vamos a ir mirando solo a lo que hemos hecho, pero lo que hemos hecho nos sirve como aval para el futuro y defenderlo es una tarea común de todos los que creemos en este proyecto", ha apuntado. "Lo hicimos con la sociedad española, no con la ayuda de los demás partidos políticos y si queremos que lo entiendan somos los primeros que tenemos que creerlo y no enredarnos en cosas que importan a 25", ha dicho Rajoy, seguido de un gran aplauso, en referencia a las últimas trifulcas que han sonado en el seno del partido.

"Hemos tenido que gestionar malos momentos, tuvimos que responder a los problemas que estaban ahí en vez a las promesas y es lo que tiene que hacer un gobernante que ama a su país. Tuvimos que tomar decisiones pensando en 46 millones de personas y por eso no pudimos que satisfacer uno por uno a todos. Pero hoy se empiezan a ver los resultados, aunque es verdad que no a todos les va igual".

Por eso, ha añadido, "vamos a ir a las elecciones recordando lo hecho, nuestro aval, pero mirando al futuro y atendiendo a las preocupaciones de los españoles".

Rajoy ha asegurado que "este partido a mí me ha dado muchísimo y estas siglas son las que nos van a ahacer ganar las eleciones y conviene que no lo olvidemos. Tenemos al fortuna de formar parte de un partido que todo el mundo conoce su importancia, un partido que es grande por sus dimensiones, implantación y está metido en la piel de los pueblos. Un partido que le ha dado la vuelta a la situación y lo hemos hecho porque somos un partido con gente prepararada, competenete, capaz y enraizado en la sociedad".

En alusión a los partidos nuevos como Podemos o Ciudadanos, aunque no los ha mencionado, Rajoy ha dicho que "nuestro partido tienen más de 24 horas, no somos un foro de debate, ni partido de amigos, no tenemos que andar buscando candidatos en las cafeterías, hemos sabido renovarnos de manera inteligente".

El presidente del gobierno ha asegurado que "hemos sabido crecer en los buenos y malos momentos, hemos estado en gobierno y oposición, y tenemos una responsabilidad para con los españoles cuyo objetivo es volver a ganar con hechos. Somos un partido serio, con un programa, que en los momentos difíciles ha estado a la altura de las circunstancias, no nos vamos a apartar de un camino que creemos que bueno para España y para los españoles".

Asimismo, ha añadido que "no es ni lo fue nunca el partido de una persona, sino de miles de militantes y cargos públicos y cada uno con su personalidad, sus creencias, su psrticular estilo de hacer y creer en la política".



Para finalizar, ha apuntado que "este partido pacta como siempre con los españoles, el voto se les pide a los ciudadanos. Ese es el pacto que quiere hacer nuestro partido. Vamos a ocuparnos de defender nuestra gestión, que ha sido buena, porque nos avala para el futuro".

"Este partido, una vez más, va a a estar a la altura de las circunstancias", ha añadido y ha finalizado dando las gracias a todo el partido. "Empieza una nueva etapa que será buena para España y para el PP"