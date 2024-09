¿Quién es quién en el 'top ten' de los ricos más ricos de mundo?

Dicen que el dinero no da la felicidad, sin embargo, el chiste te recuerda que es mejor "llorar en un Ferrari". Tendemos a pensar en riqueza poniendo la vara de medir sobre nuestras posesiones pero los verdaderamente millonarios, los milmillonarios, son un grupo selecto que no se deja ver por cualquier rincón.

Oxfam Intermón ha estimado en un informe publicado estos días que el 1% más rico acumula más riqueza que el 95% de la población mundial. Es decir, el mundo se divide en ricos muy ricos y pobres muy pobres. Esta "híper concentración de poder y riqueza", que denuncia la ONG, alimenta la desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos.

Para que nos hagamos una idea del selecto club del que hablamos, diremos que el 43% de todos los activos financieros globales está en manos de ese 1%, o, por ejemplo, que el 40% del mercado mundial de semillas está bajo la tutela únicamente de dos multinacionales. Seguimos subrayando que las "tres grandes" gestoras de fondos estadounidenses gestionan cerca de una quinta parte de todos los activos de inversión en todo el mundo.

Y ¿qué ocurre cuando todo el poder está en el mismo plato de la balanza? Que se desnivela. Pues eso mismo es lo que ocurre en el mundo.

Oxfam reprocha que los ultrarricos y las megaempresas que ellos controlan "están conformando las reglas del juego a su favor, a costa del resto de la población". Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hablamos con Iñigo Macías, Coordinador de Investigaciones Oxfam Intermón al que le preguntamos qué medidas se reclaman para intentar frenar esa brecha entre ricos y pobres.

"Son cosas bastante básicas, no solo es a los milmillonarios, sino a todas las empresas y a la sociedad. Para empezar es que paguen su cuota justa, es decir, los últimos análisis que tenemos indican que los milmillonarios pagan mucho menos que la gente normal, la gente de calle cuando consideramos los diferentes impuestos. Eso es una anomalía prácticamente en casi la totalidad de los sistemas tributarios de los países. Hablamos de la necesidad de tener sistemas tributarios progresivos y eso, vemos que no está sucediendo porque cuando comparamos con esos niveles la riqueza, vemos que pagan muy poco: cuanto más riqueza tienes, más oportunidades tienes para evitar el pago de impuestos".

Otra de las reclamaciones es a nivel de la propiedad intelectual. Ahí su exigencia es que "haya un plan de acción, para que, en el caso de una emergencia se pongan en suspenso y se compartan estas tecnologías. No estamos diciendo que se quite esa propiedad intelectual sino que se compense de alguna manera. Que se piense más en el bien común a nivel global y no solo en las cuentas de beneficios de estas grandes empresas porque también por lo que vimos durante la pandemia, que fue una pandemia de desigualdad, vimos como estas grandes empresas tuvieron unos beneficios millonarios, incluso crearon nuevos milmillonarios".

El perfil de los más ricos vs el de los más pobres

La riqueza de estos milmillonarios supone un 13% del PIB mundial cuando a finales de la década de los 80 solo era el 3%. La brecha de desigualdad crece a pasos agigantados. Viven sobre todo en países del hemisferio norte, donde se acumula el 69% de la riqueza y el 21% de la población y trabajan en megaempresas multinacionales. En una de cada tres encontramos a un milmillonario en el puesto de Director ejecutivo o como accionista principal.

En el otro lado de la moneda se encuentra la cruda realidad de los países más pobres que tienen que destinar casi la mitad de su riqueza a pagar la deuda que mantienen con el primer mundo.

El Banco Mundial alertaba el pasado mes de abril que en los 75 países más vulnerables del mundo vive una cuarta parte de la humanidad: 1.900 millones de personas.

"2023 ha sido el primer año en el que la riqueza heredada es mucho mayor que la generada por los millonarios. Las herencias, la lotería de la vida va a determinar mucho tus oportunidades"

La diferencia en el ritmo de crecimiento de la renta per cápita media de la mitad de los países de la de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial ha dado como resultado que uno de cada tres es de media más pobre de lo que lo era en vísperas de la pandemia. Hablamos de personas que sobreviven con menos de 2.15 dólares diarios y en los que las alarmas de la pobreza extrema se encienden 8 veces más que en la media del resto del mundo.

Estos países están sobre todo en el África subsahariana, Asia Meridional, hay 14 en Asia Oriental, y 8 en América Latina y el Caribe.

No podemos poner cara a toda la población vulnerable, pero sí al club a los mega ricos del mundo, precisamente por su exclusividad. A continuación te mostramos la tarjeta de presentación del 'top ten' de los milmillonarios con datos publicados a principios de septiembre por la lista Forbes.

Preguntamos a Iñigo Macías si es posible llegar a ser milmillonario desde abajo y esta fue su respuesta: "La probabilidad de que esto suceda es muy baja. Por lo que vemos en 2023 ha sido el primer año en el que la riqueza heredada de los milmillonarios es mucho mayor que la generada por ellos. Vemos que las herencias, la lotería de la vida va a determinar mucho tus oportunidades".

Además indica que del análisis se desprende que "una gran mayoría de ellos, y, especialmente donde más riqueza hay, está asociados a sectores como el de las finanzas, donde para invertir necesitas un capital ya inicial. O el sector tecnológico, donde estamos hablando de grandes empresas con un fuerte poder de mercado, que actúan prácticamente como monopolios u oligopolios".

¿Quién es quién en el 'top ten' de los más ricos del mundo?

Elon Musk | Antena 3 Noticias

El título del hombre más rico del mundo, hoy por hoy, está en manos del magnate Elon Musk. Originario de Sudáfrica, Musk se trasladó a Canadá antes de cumplir 18 años. Ahora tiene 53 y su residencia la tiene fijada en Austin, Texas.

Jeff Bezos | Antena 3 Noticias

Bezos tiene 60 años y vive en Miami. A través de sus Bezos Expeditions ha invertido en una serie de empresas, entre ellas Airbnb y la firma de software Workday.

Bernard Arnault | Antena 3 Noticias

Arnault fue la persona más rica del mundo durante varios meses de 2023.Los cinco hijos de Arnault trabajan en partes del imperio LVMH. Esta fortuna tiene acento francés y su residencia está fijada en París.

Mark Zuckerberg | Antena 3 Noticias

Meta ha estado invirtiendo fuertemente en IA y el metaverso. En el último mes, Zuckerberg ha arrebatado la cuarta posición a Larry Ellison.

Larry Ellison | Antena 3 Noticias

Pese a perder una posición en el ranking, en el último mes ganó 2.000 millones de dólares.

Warren Buffett | Antena 3 Noticias

Conocido como el "oráculo de Omaha" el estadounidense creó el Giving Pledge junto con Bill Gates y Melinda French Gates, pidiendo a los multimillonarios que se comprometieran a donar al menos la mitad de su fortuna a grupos benéficos. Él se ha comprometido a donar el 99% de su fortuna.

Bill Gates | Antena 3 Noticias

Debido en gran parte a los 59.000 millones de dólares que ha donado a la Fundación Gates, fue superado por otros más ricos en la. Él y su mujer se divorciaron en 2021.

Larry Page | Antena 3 Noticias

Pasó al top 10 de los más ricos del mundo tras un notable salto del 15% en el precio de las acciones de Alphabet en mayo de 2023, pero por una caída de las mismas su fortuna se redujo en los últimos meses.

Sergey Brin | Antena 3 Noticias

Se ha convertido en el mayor donante individual a la investigación sobre la enfermedad de Parkinson.

Steve Ballmer | Antena 3 Noticias

Ballmer y su esposa Connie figuran entre los 25 filántropos más generosos de Estados Unidos.

¿Dónde están las mujeres ricas?

La mujer más rica del mundo según la lista Forbes de septiembre es la francesa Françoise Bettencourt Meyers, cuya fortuna se estima en 89.800 millones de dólares. Nieta del fundador de L'Oreal, es la 18ª persona más rica del mundo y su participación en el gigante de la cosmética la heredó de su difunta madre.

