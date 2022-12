Quejas de los sectores excluidos en la bajada del IVA: "Nos sentimos discriminados, vamos de Guatemala a Guatepeor"

La decisión del Gobierno en su decreto anticrisis de bajar el IVA de una larga lista de productos alimenticios, excluyendo el pescado y la carne ha despertado las críticas de buena parte del sector cárnico y pescadero.

Un equipo de Antena 3 Noticias se ha acercado a varios mercado del país y las críticas son continuas. La mayoría de los tenderos en los puestos de carne o pescado aseguran sentirse "discriminados".

Por ejemplo, Marco tiene un puesto en el mercado Maravillas de Madrid y afirma que el Gobierno debería haber bajado el IVA a nivel general a todos los alimentos. "Es discriminatorio. En ese aspecto nos sentimos discriminados por bajada de unos productos sí y otros no. Realmente nos afecta".

Sus clientes le preguntan por qué ellos no bajan el IVA: "La gente nos dice como vosotros no bajáis el IVA no compramos, y si deciden comprar, se llevan lo mínimo. Antes se llevaban un kilo o kilo y medio, ahora te compran un cuarto". No puede disimular su enfado y, por eso, insiste. "Nos afecta enormemente, vamos de Guatemala a Guatepeor"

"Es una injusticia"

Otro pescadero del mercado también se queja y asegura que bajar el IVA es necesario. "Nuestro gremio es también alimentación por eso es una necesidad", asegura. Desde hace casi un año, ha notado cómo sus ventas han bajado porque la gente "está achuchada" con todas las subidas de luz, agua, gas. "La bajada del IVA nos tendría que ayudar a todos, y no excluir a algunos. Es una injusticia, porque si es alimentación es alimentación para todos".

No sólo los pescaderos, también los carniceros critican la medida del Gobierno. Entre ellos, Javier, que comenta que la gente que viene a comprar "no sé ni cómo llega a final de mes". Según dice, las ventas han bajado y cada Navidad vamos a menos. Han cambiado los hábitos, dice Javier. "La gente ya no hace encargo y cuando llega a la carnicería ve si hay ofertas. Y ahora sin bajarnos el IVA, qué pasa que somos aquí los malos o qué".

Felipe, desde su carnicería, se queja amargamente. Nos comenta que él no entiende la ayuda del cheque de 200 euros. "en vez de 200 euros , será mejor para la gente que esté más barato la carne y el pescado. Es de primera necesidad y la proteína básica de una casa, es injusto". Dice que ya la gente no se lleva a casa ternera se lleva cerdo o pollo. "Esto no ayuda, es otra piedra más en el camino". Calcula que en un año sus ventas han bajado un 30 por ciento, ahora bajarán aún más.

"Otra chapuza más"

El presidente de la Federación Gallega de Cofradías ha calificado de "chapuza" la decisión de bajar el IVA a la leche, al pan y la pasta y no incluir el pescado y la carne. José Antonio Pérez, ha dicho que "no contar con un alimento imprescindible como el pescado, básico para la alimentación del consumidor, pues otras chapuza más".

Se sienten indignados y ninguneados: "No cuentan con nosotros para nada y no entendemos el motivo de porqué no se rebaja el IVA al pescado, un producto tan bueno para la alimentación.