¿Por qué deberías consultar habitualmente tu vida laboral? Las sorpresas desagradables que puedes llevarte

El informe de la vida laboral de un contribuyente es el certificado de su historia profesional, a través de ese documento puedes saber cuántas horas tienes cotizadas, cuánto te falta para poder solicitar la jubilación y en definitiva toda la letra pequeña de tu carrera.

Si todavía te faltan años para poder jubilarte quizás pienses que no merece la pena consultarla, sin embargo no es así ya que si no tienes al día la vida laboral puedes llevarte sorpresas poco agradables a la hora de la verdad.

La cuenta de Atención a la ciudadanía de @inclusiongob ha publicado en su perfil de Twitter el siguiente aviso: "Mira con detenimiento tu informe de vida laboral y ahorra sorpresas".

Imagina por ejemplo que tu jornada de trabajo es de 8 horas al día y sin embargo, cuando consultas el informe de la vida laboral descubres que el empleador solo te ha dado de alta por media jornada. Aunque sería una práctica ilegal estas cosas siguen ocurriendo y con este papel podemos comprobar que efectivamente nos tienen las cuentas en regla.

En este certificado también aparecen las diferentes empresas en las que hemos cotizado y las altas y bajas que hemos cursado a lo largo de nuestra trayectoria.

Además esta información pueden pedírnoslas desde muchas empresas y administraciones para, por ejemplo, concedernos una ayuda cuando estamos en situación de desempleo o pedimos la baja por maternidad o paternidad.

Solicitar la vida laboral es muy sencillo. Antes era necesario acudir de manera presencial a la oficina de la Seguridad Social, sin embargo ahora es un trámite que se puede realizar a través de internet, por teléfono e incluso por SMS.