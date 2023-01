¿Por qué los coches de marcas chinas son tan baratos?

El mercado automovilístico está cambiando y dentro de las muchas opciones que existen para poder comprarnos un coche, cada vez suenan con más fuerza las marcas de origen chino. Que sus ventas estén creciendo a buen ritmo en países como España no es casualidad, pues ante un escenario de escasez de oferta y fuerte subida de precios, los coches chinos han conseguido convertirse en una alternativa muy interesante por disponibilidad, pero más aún por precio, lo que nos lleva a preguntarnos por qué los coches chinos son tan baratos.

Aiways U6 | Aiways

La industria automovilística china lleva años trabajando en su asalto al mercado europeo, un desembarco que se está produciendo de forma progresiva, pero imparable. El momento no es casual, pues tras la crisis global provocada por el COVID-19, la industria automovilística asiática ha sabido aprovechar la situación para mostrarse más competitiva con respecto a los fabricantes europeos, americanos, japoneses o coreanos.

Si bien a comienzos de los 2000 ya se empezaban a vislumbrar los primeros coches fabricados en China en Europa, sus ventas han sido testimoniales hasta hace bien poco. Las consecuencias derivadas de la pandemia a nivel productivo y logístico supusieron el verdadero pistoletazo de salida para las firmas chinas, pues fue entonces cuando el grueso de fabricantes de coches se vieron obligados a reducir drásticamente su producción ante la falta de componentes clave como los semiconductores, añadiendo a ello un encarecimiento de los costes debido a una demanda creciente que la oferta no es capaz de satisfacer, además de una subida de precios en la energía y las materias primas derivada del conflicto en Ucrania.

BYD Atto 3 | EuroNCAP

Las marcas chinas que ya puedes comprar en España

Y es ahí donde entran en escena los fabricantes de coches chinos. En estos momentos en España es posible adquirir automóviles de marcas como MG, DFSK, BYD, Lynk&Co, ORA, WEY, Aiways, Xpeng, Maxus, SWM, Chery, etc. Dentro de esta variada oferta de fabricantes nos encontramos propuestas de todo tipo y condición como es lógico, pero en todas ellas descubrimos precios notablemente inferiores que los ofertados por su más directa competencia.

Producir coches en China es mucho más barato que en Europa, América, Japón o Corea del Sur. Esta es la razón que permite poner en las calles coches más asequibles, pues éstos cobran vida con unos costes de producción más bajos, pero también soportando un menor precio para la energía y las materias primas consumidas allí. Cuanto mayor carga tecnológica y electrificación lleve el vehículo, mayor es el ahorro por producir un vehículo en China, de ahí que el país asiático aspire a convertirse en el mayor productor de coches eléctricos del mundo, atrayendo a multitud de marcas extranjeras para producir allí sus modelos.

WEY Coffee 02 | WEY

Calidad/precio, la relación donde los chinos se muestran imbatibles

Pero a los coches chinos aún les faltaba algo para convencer al público. Ante un mercado todavía escéptico por los compromisos en calidad o seguridad que mostraban los coches chinos producidos hace décadas, la oleada de nuevos productos se está produciendo bajo un denominador común, que no es otro que una relación calidad/precio imbatible. Y no solo eso, pues gracias a la evolución y mejora constante de la industria automovilística china, basada en gran medida en el know how suministrado por los fabricantes occidentales que producen en China, muchos de sus modelos actuales han conseguido convertirse en verdaderas referencias en aspectos tan críticos como la seguridad, consiguiendo alzarse con las mejores puntuaciones de su clase en los test de choque que realizan organismos de prestigio como EuroNCAP o NHTSA. Un claro ejemplo de este cambio radical de tendencia lo encontramos en el WEY Cofee 01, un SUV híbrido enchufable de carácter premium que compite con modelos como el Audi Q5 y que se convertía, según EuroNCAP, en el coche más seguro de cuantos han superado sus pruebas de seguridad en el último año.

Si echamos un vistazo a los segmentos con mayor volumen de ventas y en donde más se está dejando notar la inflación, también podemos encontrar coches chinos que están ganándose el favor del público gracias a esta férrea apuesta por la relación calidad/precio. Hablamos de coches como el MG ZS desde 13.990 euros, un SUV compacto capaz de medirse a coches como el SEAT Arona o el Hyundai Kona, pero por mucho menos dinero, o el MG 4 desde 20.480 euros, un coche compacto y eléctrico al nivel del Volkswagen ID.3, pero de nuevo luciendo un precio de compra bastante más ajustado que cualesquiera de sus posibles alternativas.

El endurecimiento de las normativas medioambientales y los objetivos de reducción de emisiones están presionando a la industria europea y acelerando aún más la desaparición de coches económicos con motores de combustión interna. Un problema que no acusan marcas como MG, que pueden comercializar coches con motores de gasolina, independientemente de sus emisiones, porque el grueso de sus ventas se concentran en sus vehículos eléctricos (en 2022 un 52,98% de las ventas de MG en la Unión Europea fueron de coches eléctricos de baterías y un 23,93% de híbridos enchufables).

A corto y medio plazo serán cada vez más los fabricantes de coches chinos que veamos en el mercado europeo, consolidándose como la nueva y mejor alternativa para poder comprar automóviles a un precio asequible. De hecho, ante el encarecimiento y electrificación que está sufriendo el mercado en general, marcas como las europeas están abandonando los segmentos y carrocerías de menor precio, un espacio que poco a poco están asumiendo estas nuevas marcas que provienen de China, pero que venden coches diseñados por y para Europa.