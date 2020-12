Un puesto a cambio de pagar entre 5.000 y 15.000 euros, la oferta que ha cabreado a las redes

“Te ofrezco un trabajo indefinido durante un año a cambio de que me pagues 5.000 o 15.000 euros”. Esa es la sorprendente oferta de trabajo, que ha generado un arduo debate entre los usuarios de las redes sociales.

Todo nace de un tweet puesto por una cuenta, que la periodista Alejandra de la Fuente utiliza para compartir ofertas de trabajo poco aceptables. En él se puede leer una conversación de WhatsApp en la que el solicitante pregunta por el trabajo. A lo que el ofertante le responde, que lo que realmente está buscando es financiación. Llegando a pedirle al solicitante que aporte entre 5.000 y 15.000 euros a cambio de trabajo fijo durante un año. Una petición surrealista que justifica escudándose en los pocos créditos que dan los bancos.

Ante la descabellada propuesta el solicitante responde con un tajante “Lo siento, pero si conociese a alguien con ese dinero no buscaría trabajo”, una respuesta que ha sido muy apoyada en las redes sociales.

La oferta genera indignación

Ante la descabellada proposición las redes sociales se han pronunciado a favor del solicitante. Destacan respuestas como: “pensaba que estas cosas raras sólo me habían pasado a mi, pero veo que es más común de lo q parece" o "media España se despierta para engañar a la otra media".

Sin embargo; aunque en menor medida hay usuarios que si apoyan esta oferta. Algunos de ellos, justifican al ofertante diciendo que “esta ofreciendo la posibilidad de ser socio”. Algo, que no han entendido así, la mayoría de usuarios de Twitter.

Esta es la oferta completa

"Buenas tardes, no me he olvidado de su petición de trabajo, lo que estoy buscando es financiación para montar tres hectáreas este año y parece que la financiación está complicada. Si conseguimos el dinero contratemos a tres personas para trabajar, y ya que no encuentro financiación porque no dan créditos a nadie. He pensado que si conocieses a alguien que pudiera aportar el capital se lo dijeses. Se lo devolveríamos con un porcentaje de interés. Si no podríamos poner el dinero entre los trabajadores y luego se devolvería la inversión. En caso de que lo ponga uno solo se le devolvería con interés. Serían 15.000 euros, que se podrían dividir entre tres. Todo esto estará debidamente documentado e incluso firmado ante notario. El trabajo sería indefinido por un año", reza la oferta.