"¿Me puedes pasar el enlace?", el nuevo método para comprar falsificaciones online

Basta con una búsqueda rápida en Tiktok y, en segundos, encontramos decenas de vídeos donde nos enseñan bolsos de Chanel, de Louis Vuitton, deportivas de Balenciaga, gafas de Prada... todo tipo de artículos de marcas de lujo. Lo curioso es que quienes muestran esos productos suelen ser (en su mayoría) chicas jóvenes, algunas de ellas menores. Y aquí viene el truco: no son originales, son falsificaciones que adquieren de forma fácil a través de plataformas online. Si nos fijamos en los comentarios del los vídeos en todos se repite la misma pregunta: ¿me puedes pasar el enlace?

¿Cómo funcionan estas páginas?

Estas plataformas que venden falsificaciones han puesto en marcha un negocio ilegal y muy opaco. Porque todos podemos acceder a ellas a través de una página web o de una aplicación que descargamos en el móvil. Y allí, vamos a encontrar prendas low cost, sin marca, de baja calidad, pero legales. A primera vista, no están haciendo nada malo. Probamos a buscar una marca de lujo, Chanel, por ejemplo, y no encontramos ni un solo resultado. Esa es la tapadera, no existe ni rastro de las falsificaciones porque para acceder a ellas se necesitan enlaces concretos que llevan hasta el producto que se está buscando. Ahí es donde entran en juego las redes sociales, son un gran escaparate para todos estos productos y un canal perfecto para poder compartir enlaces de todos los artículos falsos.

¿Quién está detrás de todo esto?

Acabar con todo esto no es fácil, de hecho, es casi imposible. "Las marcas consiguen que se elimine un producto y vuelve a salir por otro lado", nos explica Laura Montoya, Socia responsable del Departamento Legal ABG IP. El principal problema es que nadie sabe dónde están estas plataformas, desde dónde operan. "Si no sé dónde está el infractor, no sé qué derecho puedo hacer valer y dónde iniciar las acciones legales" añade Montoya. En su despacho han detectado un aumento de las falsificaciones en los últimos meses derivado, sobre todo, de la venta online. Todo esto trae pérdidas económicas y también de imagen. Porque, tal y como apunta Montoya, "si tu producto lo está llevando todo el mundo, esa parte aspiracional de la marca y de exclusividad que se asocia a estas marcas de lujo, se va perdiendo".

Las falsificaciones en números

Solo el año pasado se incautaron en España 3,6 millones de productos falsificados, su valor superaba los 140 millones de euros. "Cada vez hacen réplicas más parecidas y más precisas", reconoce Rachid Lach, de Jefa Sneakers. Llevamos a su tienda unas deportivas de Adidas que cuestan en el mercado unos 120 euros pero que hemos comprado por menos de 30. "A primera vista la suela es super endeble, la puedes doblar perfectamente porque no tiene ningún tipo de calidad", nos enseña Lach. Pero la cosa no acaba ahí: "la plantilla no tiene nada que ver, esto es como un papel de fumar y las plantillas originales de esta zapatilla llevan un acolchado, en mi opinión, yo creo que es mejor ir descalzo que ir con esto".