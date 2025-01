La profunda crisis de los talleres, más allá de los retrasos: "Si seguimos así nos quedamos sin mecánicos en 10 años"

Álex Sánchez, gerente de Talleres Bastón en Santiago de Compostela, tiene 32 años y es una especie de unicornio. Su profesión está en peligro de extinción. Esta sangría de personal y la falta de piezas motivan retrasos de meses en la reparación de vehículos en toda España.

"Ni cualificado ni no cualificado, no tenemos gente, es muy difícil encontrar personal", asegura Álex Sánchez. La demanda de reparacionesaumenta constantemente, pero el número de mecánicos y chapistas no.

Los clientes están empezando a frustrarse. Juan viene a hacer el mantenimiento de la caja de cambios de su automóvil: "Pides cita y te dan para dentro de un mes, es porque están desbordados". Y como él, son muchos los que se ven obligados a esperar semanas, incluso meses, para que sus vehículos sean atendidos.

Según el propio Álex Sánchez, "los clientes se enfadan y es normal, pero es que no podemos hacer más, tenemos muchísimo trabajo y no tenemos horas ni gente". Esta sensación de estar al límite no es exclusiva de su taller, sino una realidad extendida por toda Galicia, donde se estima que faltan más de 2.500 chapistas y mecánicos en los talleres de la comunidad autónoma. La escasez de mano de obra está teniendo efectos devastadores sobre el sector en toda España.

Además de la falta de personal, otro de los problemas que agravan la situación son los retrasos en la llegada de piezas para los vehículos. La pandemia y la posterior crisis económica global han provocado que muchos fabricantes de piezas de repuesto cerraran sus puertas, y los que siguen operando no pueden satisfacer la creciente demanda de los talleres. "No hay piezas, llegan todas del extranjero, cada vez se compran menos coches nuevos y se generan más averías o cambios en los antiguos. Es una espiral sin fin", explica Álex Sánchez.

La escasez de piezas afecta a todos los tipos de reparaciones. "Empezamos a tener problemas con pastillas, con lunas, con embragues", asegura el gerente de Talleres Bastón.

El desabastecimiento de personal y piezas ha provocado una presión insostenible en los talleres mecánicos. En un sector que está envejeciendo rápidamente, la falta de relevo generacional está llevando a muchos talleres al borde del colapso. "Se jubila mi chapista y no tengo otro. No hay relevo, no sé qué voy a hacer", confiesa Álex Sánchez, quien no duda en afirmar que en diez años el sector podría enfrentarse a una crisis aún mayor: "En 10 años nos quedamos sin mecánicos. Sí, sí, no es una broma, en una década los que están se jubilarán y no hay relevo, tenemos un verdadero problema".

Las estadísticas corroboran las palabras de Sánchez. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente hay alrededor de 130.317 personas trabajando en el sector de la reparación de vehículos en España. Sin embargo, solo en Galicia se necesitan más de 2.500 chapistas y mecánicos para cubrir las vacantes en los talleres.

Los empresarios del sector han comenzado a reclamar medidas urgentes para paliar esta situación. Piden que se impulse la formación profesional para garantizar un relevo generacional adecuado y evitar así la extinción de trabajadores cualificados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.