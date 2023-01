Manuel Hidalgo, profesor de economía, justifica la subida de precios de algunos productos: "Es más por la sequía que por los costes energéticos"

La cesta de la compra sigue sin darnos un respiro y a pesar de que el precio de la energía sí que se mantiene en niveles similares a los de hace un año, nos sigue costando demasiado llenar la nevera ¿Cuál es la explicación?

(Sevilla), ha comparecido esta noche en directo en Antena 3 Noticias para realizar una detallada valoración sobre la razón por la que la cesta de la compra sigue sin bajar a pesar de que el precio de la energía , una de las 'culpables' de la subida, se encuentra en precios similares a los de hace 1 año. Prácticamente 8 de cada 10 alimentos suben un 10% y algunos llegan a un 40% respecto a los precios de diciembre de 2021.

"Hay varias razones, no solo la energía es la 'culpable' de la subida, por ejemplo, en el caso de la leche entran en juego otras dinámicas y en el aceite de oliva afecta más la sequía que los propios costes energéticos. Aun así, algunos costes que se generaron en los últimos meses todavía se están intentando repercutir en los precios de venta", explica Hidalgo.

¿Por qué sigue subiendo el precio de la carne, la verdura, la fruta..?

"Estamos viendo tasas de crecimiento de precios en términos interanuales. Por ejemplo, el informe del INE demuestra que en diciembre el precio de la verdura y la fruta cayó, lo que sí ha subido y nos ha sorprendido es el coste de los lácteos y de los aceites, el de oliva en particular. Si no hay sorpresa mayor deberíamos seguir en este inicio de año con cierta mejoría en los precios de algunos productos. Tal vez empecemos a importar leche para reducir los precios de consumo", nos cuenta el profesor de economía de la Pablo Olavide.

¿Hay empresas que se están beneficiando de esta situación?

"No estoy seguro pero es evidente que hay gente que en esta situación que se está aprovechando. Aun así, el sector comercial no está ampliando excesivamente los márgenes. No es momento de acusar a nadie sin tener datos pormenorizados a algún sector. Hay que sentarse, valorar la situación y proponer medidas que sean razonables. En principio, las causas de las subidas están justificadas, responden a razones de carácter económico y de mercado", ha concluido Manuel Hidalgo.