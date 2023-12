Los productos de la cesta de Navidad que suben de precio por la sequía

Como ya es tradicional, a las puertas de la Navidad, los mayoristas de Barcelona anuncian los precios de los productos frescos para estas fiestas. Unos suben, otros bajan, pero a pesar de todo, han anunciado que habrá una frenada en la escalada de precios.

Variaciones en el precio del pescado

Nos desplazamos a un mercado para comprobar cómo está la situación. Hoy acompañamos a Sergio Gómez, como se puede ver en el vídeo de la parte superior. Esta Nochebuena tiene 8 invitados y tiene que comprar pescado. Nos acercamos con él a la pescadería Fruits del Mar Pedro, situada en el mercado de la Llibertat en el barrio de Gracia, de Barcelona. Explica que necesita colas de rape. De hecho, este pescado es uno de los que más ha subido: "En casa somos de tradiciones y siempre ponemos rape. Lo he visto más caro pero yo lo compro ahora, lo congelo y ya está, es Navidad y un día es un día".

Hablamos con Eli Naja, la pescadera del puesto para que nos explique qué ha pasado con el producto del mar: "La gamba langostinera - congelada- ha bajado unos 8 euros, también la dorada ha descendido unos 2 euros y otro pescado que ha bajado es el bacalao".

La fruta nota los efectos de la sequía

¿Siguiente parada? La frutería. Aquí se encuentra uno de los alimentos que más se ha encarecido: la uva. Los expertos aseguran que se debe a la sequía. Este año no ha llovido, ha habido menos producción y, por lo tanto, ha subido su precio. "El año pasado la vendí a unos 5 euros, este año está a 7.90", señala Ester Soler, del puesto Biomercat situado en el mercado, y añade: "Lo veíamos venir, no ha llovido y no hay uva". Los usuarios del mercado aseguran que lo han notado mucho: "Está carísima, carísima, ha subido mucho". Otra compradora, por su parte, explica que "la uva es la uva y a pesar del precio, hay que ponerla", aunque se ríe al reconocer que ella no paga porque irá de invitada en Nochevieja.

Sin embargo otras frutas típicas de estos días, como la piña o la granada, bajan su precio.

Las carnes que suben y bajan de precio

Estas navidades, en el sector cárnico, como siempre, sube el cordero, el cabrito y el pollo de corral, como es habitual. Sin embargo, la ternera, que había subido su precio, ahora se estabiliza, tal y como asegura Teresa Hereter, propietaria de Villaroya carnes.

Según la OCU, este año gastaremos un 10 % más en comida. De hecho, en el mercado muchos nos cuentan que en Navidad pueden las ganas de celebrar. "Estos días hacemos un extra", confiesa una clienta. Mercabarna ha explicado que prevé distribuir este año más de 103.000 toneladas de producto fresco estas fiestas, una cifra prácticamente similar a la del año anterior.